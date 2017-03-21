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21 марта 2017, 14:40 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Кавазашвили: Руководство «Анжи» проведёт воспитательный разговор с Прудниковым

Председатель совета директоров «Анжи» Анзор Кавазашвили прокомментировал поведение нападающего команды Александра Прудникова.

После гола в ворота «Оренбурга» в 20-м туре РФПЛ Прудников подбежал к главному тренеру «Оренбурга» Роберту Евдокимову и эмоционально отпраздновал свой забитый мяч, что-то выкрикивая в адрес футбольного специалиста.

«В наше время такого точно не было, не могу понять, зачем Александр Прудников так себя повёл. Я очень удивлён его поступком, ведь такое поведение не красит ни футболистов, ни тренеров. Когда ты обращаешься к трибуне или к кому-то конкретному — это ужасно. Каждый футболист и тренер должен ценить в себе достоинство. Надо делом показывать своё мастерство, а не словами. Я очень расстроен, что центральный нападающий “Анжи” Александр Прудников мог позволить так эмоционально выразить свои чувства. Видимо у руководства клуба будет воспитательный разговор не только с Прудниковым, но и с остальными игроками», — сказал Кавазашвили в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.

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