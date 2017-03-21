Кавазашвили: Руководство «Анжи» проведёт воспитательный разговор с Прудниковым
Председатель совета директоров «Анжи» Анзор Кавазашвили прокомментировал поведение нападающего команды Александра Прудникова.
После гола в ворота «Оренбурга» в 20-м туре РФПЛ Прудников подбежал к главному тренеру «Оренбурга» Роберту Евдокимову и эмоционально отпраздновал свой забитый мяч,
«В наше время такого точно не было, не могу понять, зачем Александр Прудников так себя повёл. Я очень удивлён его поступком, ведь такое поведение не красит ни футболистов, ни тренеров. Когда ты обращаешься к трибуне или к
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