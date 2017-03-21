Шашков: Сроки восстановления футболиста Глеба после травмы пока неизвестны

Ранее Глеб был вызван в сборную Белоруссии для участия в отборочном матче чемпионата мира-2018 с командой Швеции 25 марта, а также в товарищеской встрече с македонцами 28 марта.

«Глеб поехал в расположение сборной, там было проведено обследование и выявлена небольшая травма, он будет восстанавливаться в расположении клуба. О сроках говорить не могу. С остальными футболистами все в порядке, обходимся без травм», — сказал Шашков по телефону.