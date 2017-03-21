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21 марта 2017, 13:48 | Футбол: Премьер-лига | Р-Спорт

Шашков: Сроки восстановления футболиста Глеба после травмы пока неизвестны

МОСКВА, 21 мар — Р-Спорт, Маргарита Якупова. Белорусский полузащитник самарских «Крыльев Советов» Александр Глеб будет восстанавливаться после травмы в расположении команды, сроки его реабилитации неизвестны, сообщил агентству «Р-Спорт» генеральный директор футбольного клуба Виталий Шашков.

Ранее Глеб был вызван в сборную Белоруссии для участия в отборочном матче чемпионата мира-2018 с командой Швеции 25 марта, а также в товарищеской встрече с македонцами 28 марта.

«Глеб поехал в расположение сборной, там было проведено обследование и выявлена небольшая травма, он будет восстанавливаться в расположении клуба. О сроках говорить не могу. С остальными футболистами все в порядке, обходимся без травм», — сказал Шашков по телефону.

Крылья Советов
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МОСКВА, 21 мар — Р-Спорт, Маргарита Якупова. Защитник махачкалинского «Анжи» Сергей Брызгалов, получивший травму перед матчем 20-го тура чемпионата России с «Оренбургом», может восстановиться к следующей игре команды, сообщил агентству «Р-Спорт» пресс-атташе футбольного клуба Айдемир Даганов.
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