Шашков: Сроки восстановления футболиста Глеба после травмы пока неизвестны
МОСКВА, 21 мар —
Р-Спорт, Маргарита Якупова. Белорусский полузащитник самарских «Крыльев Советов» Александр Глеб будет восстанавливаться после травмы в расположении команды, сроки его реабилитации неизвестны, сообщил агентству «Р-Спорт» генеральный директор футбольного клуба Виталий Шашков.
Ранее Глеб был вызван в сборную Белоруссии для участия в отборочном матче чемпионата мира-2018 с командой Швеции 25 марта, а также в товарищеской встрече с македонцами 28 марта.
«Глеб поехал в расположение сборной, там было проведено обследование и выявлена небольшая травма, он будет восстанавливаться в расположении клуба. О сроках говорить не могу. С остальными футболистами все в порядке, обходимся без травм», — сказал Шашков по телефону.
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