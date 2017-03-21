ФК «Оренбург» проведет сбор в Турции во время паузы в ЧР на игры сборных
МОСКВА, 21 мар —
Р-Спорт. Футболисты «Оренбурга» проведут тренировочный сбор в Турции во время перерыва в чемпионате России на матчи национальных сборных, сообщается на официальном сайте клуба.
Команда отправится в Турцию в среду. Михал Дюриш, Вадим Афонин, Максим Бордачев, Станислав Драгун, Александр Гутор и Михаил Сиваков, вызванные в различные сборные, присоединятся к оренбуржцам после завершения матчей национальных команд. После этого «Оренбург» отправится в Москву, где ему предстоит провести 3 апреля матч 21-го тура чемпионата России со столичным «Спартаком».
«Оренбург» после 20 матчей идет на 13-м месте в таблице российской
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