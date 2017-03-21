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21 марта 2017, 13:28 | Футбол: Премьер-лига | Р-Спорт

ФК «Оренбург» проведет сбор в Турции во время паузы в ЧР на игры сборных

МОСКВА, 21 мар — Р-Спорт. Футболисты «Оренбурга» проведут тренировочный сбор в Турции во время перерыва в чемпионате России на матчи национальных сборных, сообщается на официальном сайте клуба.

Команда отправится в Турцию в среду. Михал Дюриш, Вадим Афонин, Максим Бордачев, Станислав Драгун, Александр Гутор и Михаил Сиваков, вызванные в различные сборные, присоединятся к оренбуржцам после завершения матчей национальных команд. После этого «Оренбург» отправится в Москву, где ему предстоит провести 3 апреля матч 21-го тура чемпионата России со столичным «Спартаком».

«Оренбург» после 20 матчей идет на 13-м месте в таблице российской премьер-лиги, имея в активе 16 очков.

Оренбург
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