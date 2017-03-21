ФК «Оренбург» проведет сбор в Турции во время паузы в ЧР на игры сборных

Команда отправится в Турцию в среду. Михал Дюриш, Вадим Афонин, Максим Бордачев, Станислав Драгун, Александр Гутор и Михаил Сиваков, вызванные в различные сборные, присоединятся к оренбуржцам после завершения матчей национальных команд. После этого «Оренбург» отправится в Москву, где ему предстоит провести 3 апреля матч 21-го тура чемпионата России со столичным «Спартаком».

«Оренбург» после 20 матчей идет на 13-м месте в таблице российской премьер-лиги, имея в активе 16 очков.