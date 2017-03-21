Экс-владелец «Анжи» Керимов награждён медалью

Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» награждаются граждане, в частности, за осуществление конкретных и полезных для страны дел в промышленности и сельском хозяйстве, строительстве и на транспорте, в науке и образовании, здравоохранении и культуре, в других областях трудовой деятельности.



«Футбольный клуб “Анжи” от всей души поздравляет Сулеймана Абусаидовича с наградой! Желаем Вам крепкого здоровья, кавказского долголетия, семейного благополучия, процветания, побед во всех делах!» — говорится на официальном сайте клуба.