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https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/29151229/
21 марта 2017, 13:25 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Экс-владелец «Анжи» Керимов награждён медалью

Президент России Владимир Путин наградил Сулеймана Керимова медалью ордена «За заслуги перед отечеством II степени».

Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» награждаются граждане, в частности, за осуществление конкретных и полезных для страны дел в промышленности и сельском хозяйстве, строительстве и на транспорте, в науке и образовании, здравоохранении и культуре, в других областях трудовой деятельности.

«Футбольный клуб “Анжи” от всей души поздравляет Сулеймана Абусаидовича с наградой! Желаем Вам крепкого здоровья, кавказского долголетия, семейного благополучия, процветания, побед во всех делах!» — говорится на официальном сайте клуба.

Анжи
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МОСКВА, 21 мар — Р-Спорт, Маргарита Якупова. Защитник махачкалинского «Анжи» Сергей Брызгалов, получивший травму перед матчем 20-го тура чемпионата России с «Оренбургом», может восстановиться к следующей игре команды, сообщил агентству «Р-Спорт» пресс-атташе футбольного клуба Айдемир Даганов.
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