Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/29150992/
21 марта 2017, 13:18 | Футбол: Премьер-лига | Известия.Ру

СМИ: «Ростов» начал первый раунд переговоров с потенциальным спонсором

По некоторым данным, он готов вкладывать в команду до до €6 млн в год.

ФК «Ростов» начал первый раунд переговоров с потенциальным спонсором, который готов вкладывать в команду до €6 млн ежегодно.

Как сообщает «Федеральное агентство новостей» со ссылкой на осведомленный источник, речь идет о частном инвесторе. При этом отмечается, что пока переговоры далеки от завершения, но представители клуба настроены оптимистично.

Напомним, «Ростов» длительное время имеет проблемы с задолженностями перед футболистами, тренерами и юридическими лицами, выдававшими клубу заем. В июне суммарный долг, согласно заявлению губернатора Ростовской области Василия Голубева, составлял около 300 млн рублей. К 2017 году он уже составляет порядка 360 млн рублей.

По итогам выступления в еврокубках «Ростов» заработал €18,2 млн.

Ростов
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Премьер-лиги

Еще 7 новостей  Все новости
10 Марта

«Анжи» уходит в киберпространство

РФС защитит молодых игроков

Фергюсон: «Нурмагомедову нужно худеть или уходить в другую категорию»