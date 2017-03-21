СМИ: «Ростов» начал первый раунд переговоров с потенциальным спонсором

ФК «Ростов» начал первый раунд переговоров с потенциальным спонсором, который готов вкладывать в команду до €6 млн ежегодно.

Как сообщает «Федеральное агентство новостей» со ссылкой на осведомленный источник, речь идет о частном инвесторе. При этом отмечается, что пока переговоры далеки от завершения, но представители клуба настроены оптимистично.

Напомним, «Ростов» длительное время имеет проблемы с задолженностями перед футболистами, тренерами и юридическими лицами, выдававшими клубу заем. В июне суммарный долг, согласно заявлению губернатора Ростовской области Василия Голубева, составлял около 300 млн рублей. К 2017 году он уже составляет порядка 360 млн рублей.

По итогам выступления в еврокубках «Ростов» заработал €18,2 млн.