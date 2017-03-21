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21 марта 2017, 13:09 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Симонян: По голам за «Спартак» Промес сможет догнать меня только через 5 сезонов

Бывший нападающий «Спартака» и первый вице-президент Российского футбольного союза Никита Симонян прокомментировал достижение Квинси Промеса по забитым за команду голам.

На счету Промеса 38 мячей, и поэтому показателю он сравнялся с бывшим форвардом команды Артёмом Дзюбой. На первом месте идёт Никита Симонян, который отличился в красно-белой футболке 160 раз.

«Пожелаю Промесу догнать меня. Его результативность радует. Он всегда нацелен на ворота. От этого выигрывает «Спартак», зрители и сам футбол. Чтобы догнать меня ему нужно ещё сезонов пять сыграть, тогда только Квинси сможет меня догнать, а возможно, и перегнать. Но боюсь, что он оставит «Спартак» и перейдёт в другой клуб.

Мне сейчас нравится нападение «Спартака». Квинси Промес и Зе Луиш — это настоящие форварды. Они оба приносят команде пользу", — сказал Симонян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.

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