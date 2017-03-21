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21 марта 2017, 12:45 | Футбол: Премьер-лига | Р-Спорт

Клуб: Защитник «Анжи» Брызгалов может восстановиться после травмы к следующему матчу

МОСКВА, 21 мар — Р-Спорт, Маргарита Якупова. Защитник махачкалинского «Анжи» Сергей Брызгалов, получивший травму перед матчем 20-го тура чемпионата России с «Оренбургом», может восстановиться к следующей игре команды, сообщил агентству «Р-Спорт» пресс-атташе футбольного клуба Айдемир Даганов.

Брызгалов получил повреждение на предыгровой разминке перед матчем с «Оренбургом» 17 марта. Он тренируется по индивидуальной программе. «Анжи» 31 марта встретится дома с «Уралом» в матче 21-го тура, а 27 марта команда Александра Григоряна проведет контрольный матч с клубом второго дивизиона «Легион-Динамо» (Махачкала).

«Брызгалова мучает колено, поэтому пока о точных сроках восстановления наверняка говорить нельзя. Все будет зависеть от решения медицинского штаба. Вполне возможно, что он сможет на какое-то время выйти на поле в контрольном матче 27 марта, и если будет готов, то сыграет в матче с «Уралом», — сказал Даганов по телефону.

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