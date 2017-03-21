Глеб будет восстанавливаться от травмы с 23 марта в расположении ФК «Крылья Советов»

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В понедельник 35-летний полузащитник рассказал белорусским СМИ, что получил повреждение двух связок голеностопа. По его словам, из-за травмы он не сможет принять участия в ближайших матчах сборной Белоруссии с командами Швеции (25 марта) и Македонии (28 марта).

«За сборную он не сыграет, приедет в расположение клуба и здесь будет восстанавливаться. 23-го числа команда собирается и будет готовиться», — сказал Шашков.

В феврале этого года Глеб подписал контракт с самарским клубом до конца сезона. Футболист уже выступал за «Крылья Советов» в 2012 году, проведя восемь матчей. Также полузащитник играл за борисовский БАТЭ, с которым пять раз становился чемпионом Белоруссии, немецкие «Штутгарт» и «Вольфсбург», английский «Арсенал», турецкие «Коньяспор» и «Генчлербирлиги» и испанскую «Барселону», с которой выигрывал чемпионат, Кубок страны и Лигу чемпионов.

За сборную Белоруссии Глеб дебютировал в 2001 году в 20-летнем возрасте, с тех пор проведя за нее 76 матчей и забив шесть мячей.