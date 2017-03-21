Комитет по этике не собирается рассматривать дело о вознаграждении «Локомотива»

После этого президент «Локомотива» Илья Геркус опроверг эту информацию и потребовал извинений.

«Я слышал об этой истории и уже видел официальные заявления генерального директора “Зенита” Максима Митрофанова и президента “Локомотива” Ильи Геркуса. На данный момент мы не собираемся рассматривать этот вопрос. К нам по этому поводу не обращался ни президент РФС Виталий Мутко, ни исполком РФС. Если обратятся, мы обязательно рассмотрим это дело», — сказал Андреев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.