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https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/29150461/
21 марта 2017, 12:40 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Комитет по этике не собирается рассматривать дело о вознаграждении «Локомотива»

Глава комитета по этике Российского футбольного союза Семён Андреев рассказал, будет ли комитет рассматривать выступление представителя ТАСС в эфире радиостанции «Спорт FM», который заявил: «Зенит» перевёл средства за матч со «Спартаком», деньги на счета игроков и тренеров «Локомотива» уже упали".

После этого президент «Локомотива» Илья Геркус опроверг эту информацию и потребовал извинений.

«Я слышал об этой истории и уже видел официальные заявления генерального директора “Зенита” Максима Митрофанова и президента “Локомотива” Ильи Геркуса. На данный момент мы не собираемся рассматривать этот вопрос. К нам по этому поводу не обращался ни президент РФС Виталий Мутко, ни исполком РФС. Если обратятся, мы обязательно рассмотрим это дело», — сказал Андреев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.

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