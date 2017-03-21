Антон Бобер: Слуцкий звал в «Москву», но
За его плечами — тринадцать сезонов в «Крыльях Советов» и 274 матча, сыгранных в высшей лиге чемпионата России. Это — рекорд самарского клуба.
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Видимо, что-то случилось...
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«ССФ» пообщался с легендой волжан Антоном Бобером.
— Как провели последние полгода? Наслаждались жизнью или мучились без футбола?
— Ни то, ни другое — переключился на семью. Когда ты в футболе, не видишь, как растут твои дети. А у младшего сейчас — первый год жизни, и у меня столько захватывающих наблюдений! Ну и хлопот дома много.
— Умеете гвозди забивать, проводку чинить?
— Нет, в розетку с отверткой не полезу. А
— Ваша карьера пришлась на лучшие годы для российского футбола в плане финансов. Обеспечили себя и своих детей до конца жизни?
— В
— Можно же путешествовать. Или заниматься
— Когда ты все время в футболе, то привыкаешь к другому ритму жизни. Мне обязательно надо будет найти такой вид деятельности, в котором смогу себя проявить.
— В бизнесе вы себя пробовали?
— Нет. Никогда.
— Один умный человек сказал, что чем больше у тебя денег, тем больше шансов их потерять. Вы убеждались в правоте этих слов на своем опыте?
— Да, были ошибки молодости такого рода. Не уверен, что хочу о них рассказывать, но главное — я потерял не такие уж и большие деньги и сделал при этом правильные выводы.
«УДАРИЛ БОРОДЮКА И ОН ОБЪЯСНИЛ, ЧТО Я НЕ ПРАВ»
— Есть внутри заноза, что не вся ваша карьера прошла в Самаре?
— Стараюсь никогда ни о чем не жалеть. Но момент ухода из «Крыльев» был неприятным, да. Зато сейчас понимаю, что столько лет в одном клубе, дорогого стоят. Думаю, повезло, что в моей жизни были «Крылья».
— Вам не кажется, что верность одному клубу обернулась против вас —
— Задумывался об этом. Но,
— От кого исходила инициатива не продлевать с вами соглашение летом 2012-го?
— Это был
— Нетрудно предположить, что вы уехали в Саранск с тяжелым сердцем. А от чего испытывали в «Мордовии» самый сильный дискомфорт?
—
— Расскажите про Яна Коллера. Когда он должен был прийти в «Крылья», не возникало мыслей, что будет смотреть на всех сверху вниз и отбывать номер?
— Если у
— Александр Генрихович, помнится, был строг к молодым игрокам. Вам часто пихал?
— На первой же тренировке! Я ударил его по ногам, и он мне объяснил, что я был неправ. А вообще он много общался с молодежью, поддерживал нас, но был очень требовательным на поле. Ко всем, и к себе в том числе. Мне это нравилось, я и сам всегда старался критично к себе относиться. Иногда, может, это даже и мешало, потому что я слишком изводил себя этим самокопанием. К тому, что обо мне пишут газеты, серьезно относился, представляете?
— Какой самый горький день в вашей футбольной жизни?
— Их было несколько. Когда финал Кубка России проиграли. Когда не смогли пройти голландский АЗ и не попали в групповой турнир Кубка УЕФА. Когда ирландский «Сент-Патрикс» в Лиге Европы пройти не смогли….
— Эти поражения будут угнетать до конца жизни?
— Ну нет — хочется помнить в первую очередь хорошее. Домашнюю игру с тем же АЗ, например, которую мы выиграли 5:3.
— Гаджи Гаджиев говорил, что для него спасение 2005 года, когда «Крылья» потеряли почти всех игроков основы, более значимое событие, чем бронза-2004. Потому что именно тогда, в сверхэкстремальной ситуации, все проявили свои лучшие качества. Согласны?
— Знаете, у меня другой подход — более значимый тот сезон, когда я больше играл. В 2004-м у меня была травма, а следующий сезон отыграл почти без замен. Когда команда праздновала бронзу, у меня было расстройство оттого, что не поставили на решающую встречу.
— Правда, что за всю вашу карьеру в «Крыльях» была всего одна история с несостоявшимся переходом — в «Москву», к Слуцкому? Говорили, трансфер сорвался
— Да, так и было. Я себя не видел на этой позиции. Точнее, она мне не приносила удовлетворения от игры в футбол. Мы честно поговорили, и я вернулся в Самару. Одно дело — от случая к случаю играть крайнего защитника в интересах команды, что мне иногда в Самаре и приходилось делать, и совсем другое — когда постоянно. Муслимыч тоже знал, что мне это не нравится. Но у футболиста
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