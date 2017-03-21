Луческу хотел бы остаться с «Зенитом» до конца своего контракта

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Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу заявил в интервью румынским СМИ о желании отработать контракт с «сине-бело-голубыми» до конца.

Ранее СМИ сообщали о возможной отставке румынского специалиста из-за неудовлетворительных результатов команды, как в чемпионате России, так и Еврокубках.

«В этом чемпионате идет борьба между Москвой и Санкт-Петербургом. Есть журналисты, выступающие против “Зенита”. Отсюда появляются различные слухи», — цитирует румынского специалиста Sport.ro.

По его словам, на результаты команды зачастую оказывают влияние арбитры, что приводит к потере важных очков.

Мирча Луческу тренирует «Зенит» с 24 мая прошлого года. Его контракт рассчитан до 2018 года с возможностью продления еще на сезон.

В 2004 года он возглавил донецкий «Шахтер». Под его руководством команда восемь раз выигрывала чемпионат Украины, по шесть раз — Кубок и Суперкубок Украины. В 2009 году «Шахтер» стал обладателем Кубка УЕФА.