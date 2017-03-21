Луческу хотел бы остаться с «Зенитом» до конца своего контракта
Наставник питерцев считает, что на результаты питерцев большое влияние оказывают судьи.
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Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу заявил в интервью румынским СМИ о желании отработать контракт с «сине-бело-голубыми» до конца.
Ранее СМИ сообщали о возможной отставке румынского специалиста
«В этом чемпионате идет борьба между Москвой и
По его словам, на результаты команды зачастую оказывают влияние арбитры, что приводит к потере важных очков.
Мирча Луческу тренирует «Зенит» с 24 мая прошлого года. Его контракт рассчитан до 2018 года с возможностью продления еще на сезон.
В 2004 года он возглавил донецкий «Шахтер». Под его руководством команда восемь раз выигрывала чемпионат Украины, по шесть раз — Кубок и Суперкубок Украины. В 2009 году «Шахтер» стал обладателем Кубка УЕФА.
Пост главного тренера «Зенита» освободился по окончании сезона-2015/16, когда истек срок контракта португальского специалиста Андре
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