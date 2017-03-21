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21 марта 2017, 11:27 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Матч 23-го тура РФПЛ «Спартак» — «Зенит» состоится 16 апреля

РФПЛ на официальном сайте опубликовала точное расписание матчей 21−23 туров.

<span class=error>РФПЛ</span> на официальном сайте опубликовала точное расписание матчей 21−23 туров. Увеличить
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21-й тур стартует 31 марта матчем «Анжи» — «Урал», а 22-й тур начнётся встречей между «Крыльями Советов» и «Амкаром». Центральный матч 23-го тура «Спартак» — «Зенит» пройдёт 16 апреля.

21-й тур

31 марта

«Анжи» — «Урал» — 19:30 мск

1 апреля

«Уфа» — «Локомотив» — 15:00
«Арсенал» — «Томь» — 17:30

2 апреля

«Амкар» — «Терек» — 11:30
«Рубин» — «Зенит» — 14:00
ЦСКА — «Крылья Советов» — 16:30

3 апреля

«Спартак» — «Оренбург» — 19:30
«Ростов» — «Краснодар» — 19:30

22-й тур

8 апреля

«Крылья Советов» — «Амкар» — 14:00
«Терек» — «Арсенал» — 16:30
«Зенит» — «Анжи» — 19:00

9 апреля

«Уфа» — «Спартак» — 14:00
«Краснодар» — ЦСКА — 16:30
«Локомотив» — «Ростов» — 19:00

10 апреля

«Томь» — «Рубин» — 15:00
«Урал» — «Оренбург» — 17:30

23-й тур

15 апреля

«Амкар» — «Уфа» — 12:00
ЦСКА — «Ростов» — 14:30
«Анжи» — «Крылья Советов» — 17:00
«Рубин» — «Краснодар» — 19:30

16 апреля

«Оренбург» — «Терек» — 12:30
«Урал» — «Томь» — 15:00
«Арсенал» — «Локомотив» — 17:30
«Спартак» — «Зенит» — 20:00.

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