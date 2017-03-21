Кришито, Мареш и еще 6 лучших защитников-бомбардиров «Зенита»

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8 место. Анатолий Давыдов, 456 матчей, 11 голов.

Рекордсмен «Зенита» по количеству матчей отличался невероятно цепкой игрой в обороне. Давыдов был из тех защитников, которого дважды обыграть было невозможно. Иногда Анатолий и забивал. Не часто, примерно один раз в 45 матчей, но достаточно, чтобы попасть в этот рейтинг.

7 место. Николас Ломбертс, 286 матчей, 11 голов.

Бельгиец провел меньше игр за «Зенит», но забил все те же 11 мячей. Правда, болельщики петербургской команды наверняка намного лучше помнят не голы Николаса, а его голевую передачу на Павла Погребняка в ответном матче 1/16 финала Кубка УЕФА против «Вильярреала». Ее бельгиец сделал ценой очень тяжелой травмы.

6 место. Вячеслав Булавин, 249 матчей, 11 голов.

Еще один автор 11 голов в футболке «Зенита» выступал за сине-бело-голубых 11 лет. Несмотря на то, что был защитником, иногда использовался тренерами в центре поля. После окончания карьеры работал в СДЮСШОРе «Зенита», где воспитал Александра Панова, Дмитрия Сенникова и Дениса Угарова. Затем три года был главным тренером «Зенита».

5 место. Алексей Наумов, 151 матч, 11 голов.

На счету этого центрального защитника всего один гол в футболке «Зенита» в высшей лиге отечественного футбола. Еще два он забил в Кубке страны, а восемь — в первой лиге, в которой «Зенит» оказался в 90-х. Также у него есть два гола за «Зенит"-2, но эти мячи из второй лиги мы не учитываем.

4 место. Павел Мареш, 129 матчей, 11 голов.

Последний защитник в нашем топе с 11-ю голами. Чеху, которого в «Зенит» привел Властимил Петржела, понадобилось всего три сезона, чтобы забить свои мячи. Несмотря на высокий рост, Мареш играл на фланге и постоянно подключался к атакам. Все три года в «Зените» он был игроком основы, пока в команду не пришел Дик Адвокат. При нем чех сник и вскоре покинул Петербург.

3 место. Александр Анюков, 385 матчей, 12 голов.

Воспитанник самарского футбола перешел в «Зенит» в 2005-м в статусе запасного и сразу же удивил всех не только своей надежностью в обороне, но и молниеносными фланговыми подключениями в атаку. Анюков быстро назабивал 12 мячей, а особенно результативным получился 2008-й, когда защитник четырежды поражал ворота соперников.

Последний гол за «Зенит» Анюков забил почти пять лет назад. Какое-то время казалось, что времена Александра закончились, но при Мирче Луческу 34-летний защитник вновь стал игроком основы, и он снова постоянно подключается к атаке.

2 место. Алексей Степанов, 352 матча, 13 голов.

Практически всю свою карьеру Степанов провел в родном клубе: играл за «Зенит» и в чемпионском сезоне 1984 года, и в сезоне, когда сине-бело-голубые вылетели в первую лигу. Единственный защитник в истории «Зенита», который забивал за петербургскую команду в высшей лиге, в первой лиге, в еврокубках и Кубке страны.

После окончания карьеры перешел в мини-футбол, становился чемпионом страны, выступал за сборную России и был ее первым капитаном.

1 место. Доменико Кришито, 176 матчей, 14 голов.

Итальянец пришел в «Зенит» в 2011-м, когда петербургской командой руководил Лучано Спаллетти. Все эти годы Кришито играл в стартовом составе и лишь иногда не попадал в него при Андре Виллаш-Боаше из-за лимита на легионеров.