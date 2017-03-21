Монолог тренера вратарей «Уфы»: Приехала скорая — и я потерял сознание
Монолог тренера вратарей «Уфы» Юрия Перескокова, пережившего клиническую смерть.
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Видимо, что-то случилось...
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— Мне не до конца понятно, почему так громко преподносится моя история. Или просто других новостей в эти дни не было, кроме остановки сердца у тренера вратарей «Уфы»….
Рассказываю, как все случилось. Накануне игры в Краснодаре собрались в отеле в Уфе, готовились к вылету. Состояние непонятное — как будто организм противится, непонятно, правда, чему. Сели в автобус, по пути в аэропорт попил водички, все
Что первое делает врач? Лоб трогает, проверяя температуру, и меряет давление. Температура в рамках, проверили давление, а там — хлоп, 180 на 110! У меня такого никогда в жизни не было, — такая высокая цифра.
Доктор дал половину таблетки под язык. Он поступал по всем правилам, такие препараты очень быстро снижают давление. Прошло еще время, но давление, как было, так и осталось — не понижается.
Что делать? Подождали еще 10 минут, дали еще таблетку. Повторяли процедуру несколько раз. Мы не паниковали, не привлекали внимание. Но стюард глазастый попался, был очень внимателен и, увидев все наши манипуляции с измерением давления, спросил: «Плохо? Нужны ли лекарства?» Но у нашего врача все было с собой. Потом стюард подошел еще раз и предложил аварийную посадку, если дела совсем плохи.
Мы так с доктором переглянулись, я сказал, что делать этого не надо. Спросили, сколько лететь.
Просто решили, что машина медиков будет ждать уже на взлетной полосе. Вышли из самолета, зашли в аэропорт — и там приняли решение, что надо ехать в больницу. Вызвали срочно скорую, а мне становилось все хуже и хуже. И честно говоря, дальше помню плохо. Приехала скорая — а потом я потерял сознание. Что произошло дальше, не в курсе.
Техника там — просто класс, очень быстро и мастерски сработали врачи. Все на монитор выводится, понятно состояние здоровья. Потом вкололи
Клиническая смерть? До сих пор не могу сказать, что это было. Я человек суеверный, но такие вопросы — все же для научных умов. Я же не ощутил ничего. Вообще ничего.
Сейчас ощущаю себя великолепно. Дочки приехали, такой заряд бодрости мне дали!
Что дальше? Планирую восстановиться, форма у меня хорошая. Ребята звонили, ждут. Надеюсь, быть в строю уже к 21-му туру. Обещаю!
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