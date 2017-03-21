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— Мне не до конца понятно, почему так громко преподносится моя история. Или просто других новостей в эти дни не было, кроме остановки сердца у тренера вратарей «Уфы»….

Рассказываю, как все случилось. Накануне игры в Краснодаре собрались в отеле в Уфе, готовились к вылету. Состояние непонятное — как будто организм противится, непонятно, правда, чему. Сели в автобус, по пути в аэропорт попил водички, все более-менее нормализовалось. В самолете где-то минут через 40−50 после взлета — обострение. Потерпел минут 15, поиграл на айпаде, чтобы отвлечься. Чувствую — не помогает, пошел к доктору: так и так, док, посмотри, что может быть.

Что первое делает врач? Лоб трогает, проверяя температуру, и меряет давление. Температура в рамках, проверили давление, а там — хлоп, 180 на 110! У меня такого никогда в жизни не было, — такая высокая цифра.

Доктор дал половину таблетки под язык. Он поступал по всем правилам, такие препараты очень быстро снижают давление. Прошло еще время, но давление, как было, так и осталось — не понижается.

Что делать? Подождали еще 10 минут, дали еще таблетку. Повторяли процедуру несколько раз. Мы не паниковали, не привлекали внимание. Но стюард глазастый попался, был очень внимателен и, увидев все наши манипуляции с измерением давления, спросил: «Плохо? Нужны ли лекарства?» Но у нашего врача все было с собой. Потом стюард подошел еще раз и предложил аварийную посадку, если дела совсем плохи.

Мы так с доктором переглянулись, я сказал, что делать этого не надо. Спросили, сколько лететь. По-моему, оставалось что-то около часа двадцать. Думали, дотянем, дотерпим, чего сажать и команде неудобства доставлять?

Просто решили, что машина медиков будет ждать уже на взлетной полосе. Вышли из самолета, зашли в аэропорт — и там приняли решение, что надо ехать в больницу. Вызвали срочно скорую, а мне становилось все хуже и хуже. И честно говоря, дальше помню плохо. Приехала скорая — а потом я потерял сознание. Что произошло дальше, не в курсе.

Цитата Мозг заработал в тот момент, когда меня везли в приемное отделение клинической больницы Краснодара. Раздели, укутали в простынь, и повезли в реанимацию. Там уже ждало кресло — первый раз его вижу, и хочется, чтобы и в последний!

Техника там — просто класс, очень быстро и мастерски сработали врачи. Все на монитор выводится, понятно состояние здоровья. Потом вкололи что-то… Пролежал там около половины дня. Какой диагноз поставили? Пока не могу сказать, обследования продолжаются.

Клиническая смерть? До сих пор не могу сказать, что это было. Я человек суеверный, но такие вопросы — все же для научных умов. Я же не ощутил ничего. Вообще ничего.

Сейчас ощущаю себя великолепно. Дочки приехали, такой заряд бодрости мне дали!

Что дальше? Планирую восстановиться, форма у меня хорошая. Ребята звонили, ждут. Надеюсь, быть в строю уже к 21-му туру. Обещаю!