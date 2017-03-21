«Локо» и «Зенит» сделали громкие заявления
Руководители «Локомотива» и «Зенита» высказали свою позицию относительно распространенных в СМИ сведений.
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Заявления клубов стали реакцией на выступление представителя ТАСС в эфире радиостанции «Спорт FM» — там было озвучено, что, цитата: «Зенит» перевел средства за матч со «Спартаком», деньги на счет игроков и тренеров «Локомотива» уже упали.
— Расцениваем заявление журналиста ТАСС как оскорбительное, безответственное, лживое, грубо нарушающее журналистскую этику, — сказал президент «Локомотива» Илья Геркус. — Вдвойне прискорбно, что подобные высказывания позволяет себе представитель старейшего информационного агентства со славной историей и традициями. Мы ожидаем немедленного опровержения, извинений со стороны агентства и осуждения сотрудника, допустившего подобные непрофессиональные действия.
— Мы обычно глупости не комментируем, — отметил, в свою очередь, генеральный директор «Зенита» Максим Митрофанов. — Но в данном случае с грустью вынуждены отметить, что когда представители солидного новостного агентства ведут себя как авторы желтого бульварного СМИ, это вызывает удивление и глубокое разочарование. Надеюсь, что агентство и радиостанция, в эфире которой прозвучали оскорбительные для обоих клубов лживые сведения, разберутся в ситуации, каким образом непроверенная и абсурдная информация выдантся их сотрудниками в эфир. Мы ожидаем публичные извинения и надеемся, что уважаемое агентство сделает выводы из данной ситуации.
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