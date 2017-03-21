Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/29147172/
21 марта 2017, 8:33 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

«Локо» и «Зенит» сделали громкие заявления

Руководители «Локомотива» и «Зенита» высказали свою позицию относительно распространенных в СМИ сведений.

Руководители Локомотива и Зенита — о распространенных в СМИ сведениях. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

© Спорт-Экспресс

Заявления клубов стали реакцией на выступление представителя ТАСС в эфире радиостанции «Спорт FM» — там было озвучено, что, цитата: «Зенит» перевел средства за матч со «Спартаком», деньги на счет игроков и тренеров «Локомотива» уже упали.

— Расцениваем заявление журналиста ТАСС как оскорбительное, безответственное, лживое, грубо нарушающее журналистскую этику, — сказал президент «Локомотива» Илья Геркус. — Вдвойне прискорбно, что подобные высказывания позволяет себе представитель старейшего информационного агентства со славной историей и традициями. Мы ожидаем немедленного опровержения, извинений со стороны агентства и осуждения сотрудника, допустившего подобные непрофессиональные действия.

— Мы обычно глупости не комментируем, — отметил, в свою очередь, генеральный директор «Зенита» Максим Митрофанов. — Но в данном случае с грустью вынуждены отметить, что когда представители солидного новостного агентства ведут себя как авторы желтого бульварного СМИ, это вызывает удивление и глубокое разочарование. Надеюсь, что агентство и радиостанция, в эфире которой прозвучали оскорбительные для обоих клубов лживые сведения, разберутся в ситуации, каким образом непроверенная и абсурдная информация выдантся их сотрудниками в эфир. Мы ожидаем публичные извинения и надеемся, что уважаемое агентство сделает выводы из данной ситуации.

Локомотив М
Новости Матчи Состав Статистика
Зенит
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Премьер-лиги

Луческу: Хочу отработать контракт с «Зенитом» до конца

Луческу: Хочу отработать контракт с «Зенитом» до конца

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу заявил в интервью румынским СМИ о желании отработать контракт с петербургским клубом до конца. Соглашение румынского специалиста рассчитано до 2018 года с возможностью продления ещё на год.
Еще 7 новостей  Все новости
19 марта

Названа причина смерти Сергея Гимаева

У Криштиану Роналду сдали нервы

Главная сенсация Кубка Гагарина