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21 марта 2017, 8:29 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Футболист «Урала» Хозин пропустит остаток сезона из-за осложнения после травмы

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Защитник футбольного клуба «Урал» Владимир Хозин не сыграет в текущем сезоне из-за инфекции, которая обнаружилась у игрока после операции на бедре. Об этом ТАСС сообщил врач клуба из Екатеринбурга Андрей Чертков.

По словам врача клуба из Екатеринбурга на зимних сборах в прошлом году защитник получил травму двуглавой мышцы бедра которая была совмещена с повреждением плеча. Увеличить
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Как рассказал Чертков, на зимних сборах в прошлом году Хозин получил полный отрыв двуглавой мышцы бедра, который был совмещен с повреждением плеча, после чего ему была успешно проведена операция в Финляндии.

«К сожалению, в подобных случаях всегда есть риск развития инфекции, так произошло и в случае с Владимиром, и это затормозило процесс восстановления, — продолжил собеседник ТАСС. — Летом прошлого года была проведена повторная операция, в октябре Владимир восстановился и приступил к тренировкам в общей группе, а позже стал принимать участие в матчах молодежного состава; минувшей зимой защитник готовился с главной командой к продолжению сезона, провел сбор на Кипре, но в одном из матчей вновь почувствовал дискомфорт. В течение месяца обследовался в России, а также в одной из ведущих спортивных клиник Европы — “Вилла Стюарт” в Риме. Ее ведущие специалисты обнаружили у него инфекцию, поразившую мягкие ткани бедра».

«Владимиру было назначено длительное лечение, которое, по предварительным оценкам, займет два-три месяца. По его итогам можно будет делать прогнозы, касаемо сроков восстановления игрока», — добавил Чертков.

Хозин, которому в июле исполнится 28 лет, подписал контракт с «Уралом» в январе 2014 года и с тех пор провел за команду 58 матчей во всех турнирах и забил 5 мячей.

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