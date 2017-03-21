Матч с участием «Спартака» уже в тринадцатый раз с начала сезона привлек наибольшую аудиторию.

Красно-белые вновь укрепили лидерство в рейтинге самых популярных команд РФПЛ. В сезоне-2016/2017 их игры вживую увидели 458 502 зрителя. На десяти домашних встречах спартаковцев побывали 305 882 человека, а на десяти гостевых — 152 620.

Матчи «Зенита» и ЦСКА, занимающих вторую и третью строчки рейтинга посещаемости, в этом сезоне посмотрели 332 931 и 295 031 зритель соответственно.