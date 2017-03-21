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21 марта 2017, 1:26 | Футбол: Премьер-лига | Советский спорт

«Спартак» — самая посещаемая команда после 20 туров

За субботней встречей «Локомотив» — «Спартак» с трибун стадиона в Черкизове наблюдали 27 402 болельщика, большинство из которых поддерживали «Спартак», таким образом, этот матч стал самым посещаемым в туре, сообщает официальный сайт Красно-белых.

Матч с участием «Спартака» уже в тринадцатый раз с начала сезона привлек наибольшую аудиторию.

Красно-белые вновь укрепили лидерство в рейтинге самых популярных команд РФПЛ. В сезоне-2016/2017 их игры вживую увидели 458 502 зрителя. На десяти домашних встречах спартаковцев побывали 305 882 человека, а на десяти гостевых — 152 620.

Матчи «Зенита» и ЦСКА, занимающих вторую и третью строчки рейтинга посещаемости, в этом сезоне посмотрели 332 931 и 295 031 зритель соответственно.

Спартак М
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