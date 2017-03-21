«Спартак» — самая посещаемая команда после 20 туров
За субботней встречей «Локомотив» — «Спартак» с трибун стадиона в Черкизове наблюдали 27 402 болельщика, большинство из которых поддерживали «Спартак», таким образом, этот матч стал самым посещаемым в туре, сообщает официальный сайт
Красно-белых.
Матч с участием «Спартака» уже в тринадцатый раз с начала сезона привлек наибольшую аудиторию.
Матчи «Зенита» и ЦСКА, занимающих вторую и третью строчки рейтинга посещаемости, в этом сезоне посмотрели 332 931 и 295 031 зритель соответственно.
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