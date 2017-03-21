Игорь Шалимов: Ныть о судействе — дело слабых
Главный тренер «Краснодара» в интервью «СЭ» ответил на актуальные вопросы по игре и результатам команды по ходу весеннего отрезка сезона.
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НЕ МОГУ ПРЕДСТАВИТЬ, ЧТОБЫ «КРАСНОДАР» ИГРАЛ В ПЯТЬ ЗАЩИТНИКОВ
— Две трети сезона позади. Как оцените игру и результаты в чемпионате, Кубке России и еврокубках?
— Мы очень разочарованы поражением от «Урала» и вылетом из Кубка. Вдвойне обидно, что «сетка» выглядела достаточно простой — все
— В каком плане?
— Матчи тура сразу после еврокубков складывались для нас легче. Скорости в Лиге Европы выше, чем во встречах с «Локо» и «Уфой». По чемпионату России итоги подводить не хочу, потому что все еще впереди.
— Какая из команд, с которой вы играли этой весной, произвела самое сильное впечатление?
— «Сельта» — по тому, как испанцы контролируют мяч. Ну и «Спартак», если говорить о чемпионате. Мы встречались с ним, уже проведя три матча, а
— Главный тренд весны — все больше команд действуют в пять защитников. И в последнем туре забито всего 8 голов — как это взаимосвязано, что это за мода?
— Это не мода, а схема. Первым ее начал использовать, насколько помню, Курбан Бердыев с «Ростовом». В плане защиты и быстрых контратак такой вариант очень хорош. Вскрыть оборону с пятью защитниками и тремя опорными тяжело, там просто народу много. Бетон именно за счет количества, а если есть и качество, то тяжело вдвойне. Но команда должна еще уметь бежать в быстрые контратаки. «Ростов» это делает лучше всех.
— Но при варианте с пятью защитниками страдает позиционная атака.
— Поэтому мне больше импонирует схема 4−3−3. С другой стороны, пять защитников, если брать результаты этой весны, почти гарантия того, что команда не пропустит.
— Вы можете представить, что «Краснодар» станет использовать такой вариант?
— Нет, не могу.
СМОЛОВ МОГ ДОИГРАТЬ МАТЧ СО «СПАРТАКОМ»? ГЛУПОСТЬ ПОЛНАЯ
— Есть мнение, что игра «Краснодара» в атаке заточена исключительно под Смолова. И это ставят вам в упрек.
— Мы играем в три форварда, один из которых явно выдвинут вперед, не смещается во фланги. В позиции двух других нападающих могут выйти и полузащитники, они действуют чуть ниже. Смолов действительно очень важная для нас фигура — и в плане выхода в атаку, и прессинг он первым должен начинать. Но знаете — любой тренер хотел бы иметь форварда, забивающего 20 мячей за сезон. Не могу сказать, что никто, кроме Феди, у нас не забивает. Есть Классон, есть Вандерсон… Но не стану отрицать — Смолов наша главная ударная сила. Именно он чаще всего появляется в тех зонах, откуда создаются голы. Другие туда приходят реже.
— Не все поняли его решение уйти с поля до окончания матча со «Спартаком». Как оно принималось?
— Доиграть он не мог, потому что был риск серьезного надрыва мышцы. И мы бы в итоге потеряли форварда не на месяц, а до конца сезона. И Федор не сам ушел, это мое решение, которое принимал после короткого совещания с доктором.
— Он хотел доиграть?
— Если бы сказали, Смолов бы вернулся. Но это глупость полная.
— Сейчас он восстанавливается в сборной, сможет ли там сыграть?
— Он в расположении команды, во вторник начинает бегать.
— Потенциально он может выйти против Бельгии?
— У Смолова был небольшой надрыв задней поверхности мышцы бедра. Он проходил реабилитацию, и в лучшем случае сыграет с «Ростовом» в следующем туре.
НЕ ЖАЛЕЕМ О РЕШЕНИИ ПО АРИ
— Как смотрите на успехи Ари в «Локо»? Нет сожаления, что отдали бразильца в аренду?
— Мы не жалеем о решении. Говорю сейчас о своем опыте работы с Ари в «Краснодаре», а не о том, что с ним случалось в другой команде. Он такой футболист, который постоянно должен играть в основном составе.
— А если не играет?
— Были проблемы в коллективе, он сам чувствовал себя некомфортно, не попадая в стартовый состав. Когда играет — все хорошо, тренируется в полную силу, ведет себя нормально. Ари основной конкурент Смолова, и мы не брали в расчет возможные травмы Федора. Потому и приняли решение его отпустить — бразильцу нужно играть. Жаль, что Федор сломался, но у нас есть кому выйти в атаку, кроме Ари — это и Вандерсон, и Комличенко, и Лаборде.
— Слышал о такой версии причин частых травм — якобы есть вопросы к молдавскому специалисту по физподготовке. Довольны ли им?
— У меня вопросов к нему нет. Его работа полностью устраивает, она согласовывается со мной. Нагрузка дается сбалансированная — мы и не перегружены, и не недогружены.
— Тогда что?
— Причины стоит искать в играх через два дня на третий. Физически футболисты разные, в таком режиме мышцы могут не выдерживать просто
ТАКОЙ РЕЦИДИВ, КАК У МАМАЕВА, ВИЖУ ПЕРВЫЙ РАЗ
— Вы пробовали в нескольких матчах на позиции правого защитника Александра Мартыновича. Но там могли выйти и Торбинский, и Быстров. Почему предпочти именно Мартыновича?
— Начнем с того, что Калешину, учитывая наш игровой режим, давали отдохнуть, Петров восстанавливался. Торбинский левша и справа играть ему некомфортно. Если правша слева может сыграть, то левша справа нет — я так вижу. Потому поставили Мартыновича, и в Виго он выглядел неплохо, с быстрым нападающим в принципе, справился. Что касается Быстрова, то его попробовали в матче с «Уралом» на Кубок — Владимир вышел присчете 1:0, в атаку сыграл неплохо, мы повели 3:0. А потом в обороне у него возникли проблемы, имею в виду эпизод со вторым голом.
— Измайлов и «Краснодар» расторгли контракт. Что произошло?
— Марата, когда он попадал под нагрузки, тревожило колено, мешало играть. Плюс есть семейные обстоятельства. Он принял решение закончить.
— Вам жаль?
— Думаю, не только мне. Марат профессионал, многим было нелегко свыкнуться с мыслью, что он завершил карьеру. Измайлов радовал болельщиков и в «Локомотиве», и у нас, и в других командах.
— Вы встречали в своей жизни футболиста талантливее, чем Марат?
— Я играл некоторое время в Италии — мне некорректно отвечать на этот вопрос и по отношению к этой лиге, которая в свое время была сильнейшей в Европе, и по отношению к Марату.
— Мамаев восстанавливался около полугода. С чем это связано?
— C двумя рецидивами — такое вижу в первый раз. Павел долго лечился, чтобы набрать форму, требуется время. Нельзя его сразу ставить на весь матч. Сейчас две недели паузы, дальше примем решение. Мы консультировались с нашими медиками — думали о том, сколько Мамаев выдержит, что с ногой может произойти на 60 — 70-й минуте. Плюс понимали, что в первом тайме соперник свежее, играть сложнее. Поэтому приняли решение подпускать постепенно, во втором тайме — сначала 15 минут, потом на больший срок. Важно, что Мамаев усиливает игру. И в физическом плане его ничего не беспокоит.
СМОЛОВ — НЕ СЛАБЫЙ, А СИЛЬНЫЙ
— Нет ощущения, что в случае с «Сельтой» вы попали на более индивидуально сильную команду? И чтобы пройти эту стадию, вам требуются более качественные исполнители?
— Футболисты у нас качественные. Будь Смолов здоров, а Мамаев в лучшей форме, плюс не получи на разминке травму Рамирес, мы бы могли пройти испанцев, причем пройти уверенно. В квалификации своих футболистов я уверен.
— Вы поняли, что случилось в матче с «Уралом» на Кубок?
— Поговорили на эту тему с игроками. Мы не имеем права на ошибку, если не хотим получать таких ударов. Имею в виду ошибки не только на поле в день матчи, но и по ходу предсезонной подготовки — и дисциплину, и отношение к тренировкам, к восстановлению. Плюс психологически мы должны готовиться хорошо, играть правильно все 90 минут. Если владеем мячом под 80 процентов времени, бьем по воротам 16 раз, но не побеждаем, нельзя говорить о невезении. Причины стоит поискать в себе, а не в сопернике. Все в футболе закономерно. Если соперник побеждает, имея один момент и подав один угловой, значит, он сильнее именно в этот день.
— Не считаете, что ошиблись, когда в том матче дали Смолову бить пенальти в серии, уже после его промаха в основное время?
— Нет, не считаю. Это доказала и игра со «Спартаком», когда он реализовал 11-метровый. Отцепи я тогда Федора от серии пенальти — признал бы, что он неуверенный в себе человек. А это не так. Это было бы просто неуважением к игроку такого уровня. Он бил пенальти и будет делать это дальше. Смолов — не слабый, он сильный.
ЕСЛИ НАЧИНАЕШЬ ГОВОРИТЬ О СУДЕЙСТВЕ, ТРЕБОВАТЕЛЬНОСТЬ ИГРОКОВ К СЕБЕ СНИЖАЕТСЯ
— Как смотрите на шум вокруг судейства в последних турах? Это так плохо судят или это давление клубов?
— Давление есть, потому что «Зенит» говорит о судействе. Но тут
— Вы будете жаловаться?
— От нашего клуба вы такого не услышите. В предвзятость судей я не верю. Не верю в то, что они за деньги начинают
— Почему бы вам не поныть за судейство?
— Поныть — это удел слабых. Когда говоришь о судействе, уже ничего не изменишь в настоящем. Если только в будущем. Про арбитров предпочитаю не говорить.
— Почему?
— Дабы игроки не подумали, что проиграли
— В матче с «Локо» вам не дали пенальти. Не хотите поговорить об этом?
— Нет.
— Почему?
— Потому что мы победили. А если бы и проиграли, то точно не
ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСУЕТ ТЕМА FAIR PLAY В СУДЕЙСТВЕ
— 21 и 23 марта главные тренеры команд встретятся в РФС с экспертом в области судейства. Какой вопрос хотите задать?
— Меня очень волнует тема fair play. Хочется знать, как правильно себя вести игрокам. Если футболист соперника лежит на поле после столкновения, а судья не свистит, значит, фола нет и травмы, скорее всего, нет. Мы в этот момент атакуем, а противник возмущается — что делать? Наши ребята обычно выбивают мяч, хоть я и прошу об обратном. Выбивают, подчеркну, мяч на чужой половине поля. Далее соперник возвращает мяч, выбивая его к угловому флагу, начиная нас же поджимать. А
— Какой выход?
— Есть мода, которой игроки
— А если ваш игрок упадет?
— Пусть судья принимает решение. Стал думать на эту тему после игры с «Оренбургом» в прошлом году. Соперник четыре раза вот так падал, и мы потеряли на этом около 10 минут. И самое интересное, что потом судья показал карточку Воробьеву, который постоянно лежал на поле — получается, за эту затяжку времени наказывают? Надо
— Прогресс Классона, Подберезкина и Жигулева очевиден. Удивлены столь быстрым ростом этих парней?
— Не хочу никого выделять сейчас, потому что о классе футболиста можно судить только по сезону в целом. Классный игрок из 10 матчей 8 проводит на высоком уровне, все определяет стабильность. Поэтому оценки давайте оставим на май.
— В прошлом году вы в интервью «СЭ» говорили, что «Краснодар» в атаке смотрится лучше всех в лиге. Нет сейчас ощущения, что «Спартак» в нападении выглядит этой весной поинтереснее?
— Давайте говорить о формулировках. Атака бывает разной: это и позиционная атака, и контратака, и «стандарты». Я говорил о тех моментах, когда мы находимся на половине поля соперника, он обороняется, создает «бетон». И имел в виду то, как мы этот бетон вскрываем, за счет чего. И это не формула «навал, отскок и подбор». Мы много моментов создаем сами, а это самое сложное в футболе, даже для больших команд. «Краснодар» хорошо вскрывает насыщенную оборону. Так подолгу, как мы, мяч контролирует только «Спартак». Возможно, в этом компоненте
— Вы не очень удачно играете дома, не используя преимущество своего поля. Почему?
— Было несколько ничьих, вы правы. Считаю ничьи с Самарой, Оренбургом и Уфой, когда мы должны были побеждать, неудачами. Но пока никто не приехал и не обыграл нас без вариантов на домашней арене. Нас никто не посадил на свою половину поля в игре чемпионата, только в еврокубках это удалось сделать «Сельте».
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