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НЕ МОГУ ПРЕДСТАВИТЬ, ЧТОБЫ «КРАСНОДАР» ИГРАЛ В ПЯТЬ ЗАЩИТНИКОВ

— Две трети сезона позади. Как оцените игру и результаты в чемпионате, Кубке России и еврокубках?

— Мы очень разочарованы поражением от «Урала» и вылетом из Кубка. Вдвойне обидно, что «сетка» выглядела достаточно простой — все топ-команды покинули турнир. Что касается еврокубков, то мы в принципе удовлетворены. Тяжело играли в группе, но обеспечили себе право на плей-офф за тур до финиша. Уступили в последнем матче «Ницце», но никто не знает, как сыграли бы, имей турнирную мотивацию. Думаю, мы могли в той игре добиться нужного результата. Стадию 1/16 финала прошли уверенно, имея в соперниках квалифицированный «Фенербахче». Что касается «Сельты», то соперник в эпизодах, каких-то деталях выглядел посильнее. Общий счет — 1:4, но в полной мере расстановку сил он не отражает. Мы должны делать выводы, футболисты получили опыт, который ощущается уже сейчас.

— В каком плане?

— Матчи тура сразу после еврокубков складывались для нас легче. Скорости в Лиге Европы выше, чем во встречах с «Локо» и «Уфой». По чемпионату России итоги подводить не хочу, потому что все еще впереди.

— Какая из команд, с которой вы играли этой весной, произвела самое сильное впечатление?

— «Сельта» — по тому, как испанцы контролируют мяч. Ну и «Спартак», если говорить о чемпионате. Мы встречались с ним, уже проведя три матча, а красно-белые играли только первый. Никто не знал, как они готовы. Оказалось, готовы хорошо.

— Главный тренд весны — все больше команд действуют в пять защитников. И в последнем туре забито всего 8 голов — как это взаимосвязано, что это за мода?

— Это не мода, а схема. Первым ее начал использовать, насколько помню, Курбан Бердыев с «Ростовом». В плане защиты и быстрых контратак такой вариант очень хорош. Вскрыть оборону с пятью защитниками и тремя опорными тяжело, там просто народу много. Бетон именно за счет количества, а если есть и качество, то тяжело вдвойне. Но команда должна еще уметь бежать в быстрые контратаки. «Ростов» это делает лучше всех.

— Но при варианте с пятью защитниками страдает позиционная атака.

— Поэтому мне больше импонирует схема 4−3−3. С другой стороны, пять защитников, если брать результаты этой весны, почти гарантия того, что команда не пропустит.

— Вы можете представить, что «Краснодар» станет использовать такой вариант?

— Нет, не могу.

СМОЛОВ МОГ ДОИГРАТЬ МАТЧ СО «СПАРТАКОМ»? ГЛУПОСТЬ ПОЛНАЯ

— Есть мнение, что игра «Краснодара» в атаке заточена исключительно под Смолова. И это ставят вам в упрек.

— Мы играем в три форварда, один из которых явно выдвинут вперед, не смещается во фланги. В позиции двух других нападающих могут выйти и полузащитники, они действуют чуть ниже. Смолов действительно очень важная для нас фигура — и в плане выхода в атаку, и прессинг он первым должен начинать. Но знаете — любой тренер хотел бы иметь форварда, забивающего 20 мячей за сезон. Не могу сказать, что никто, кроме Феди, у нас не забивает. Есть Классон, есть Вандерсон… Но не стану отрицать — Смолов наша главная ударная сила. Именно он чаще всего появляется в тех зонах, откуда создаются голы. Другие туда приходят реже.

— Не все поняли его решение уйти с поля до окончания матча со «Спартаком». Как оно принималось?

— Доиграть он не мог, потому что был риск серьезного надрыва мышцы. И мы бы в итоге потеряли форварда не на месяц, а до конца сезона. И Федор не сам ушел, это мое решение, которое принимал после короткого совещания с доктором.

— Он хотел доиграть?

— Если бы сказали, Смолов бы вернулся. Но это глупость полная.

— Сейчас он восстанавливается в сборной, сможет ли там сыграть?

— Он в расположении команды, во вторник начинает бегать.

— Потенциально он может выйти против Бельгии?

— У Смолова был небольшой надрыв задней поверхности мышцы бедра. Он проходил реабилитацию, и в лучшем случае сыграет с «Ростовом» в следующем туре.

НЕ ЖАЛЕЕМ О РЕШЕНИИ ПО АРИ

— Как смотрите на успехи Ари в «Локо»? Нет сожаления, что отдали бразильца в аренду?

— Мы не жалеем о решении. Говорю сейчас о своем опыте работы с Ари в «Краснодаре», а не о том, что с ним случалось в другой команде. Он такой футболист, который постоянно должен играть в основном составе.

— А если не играет?

— Были проблемы в коллективе, он сам чувствовал себя некомфортно, не попадая в стартовый состав. Когда играет — все хорошо, тренируется в полную силу, ведет себя нормально. Ари основной конкурент Смолова, и мы не брали в расчет возможные травмы Федора. Потому и приняли решение его отпустить — бразильцу нужно играть. Жаль, что Федор сломался, но у нас есть кому выйти в атаку, кроме Ари — это и Вандерсон, и Комличенко, и Лаборде.

— Слышал о такой версии причин частых травм — якобы есть вопросы к молдавскому специалисту по физподготовке. Довольны ли им?

— У меня вопросов к нему нет. Его работа полностью устраивает, она согласовывается со мной. Нагрузка дается сбалансированная — мы и не перегружены, и не недогружены.

— Тогда что?

— Причины стоит искать в играх через два дня на третий. Физически футболисты разные, в таком режиме мышцы могут не выдерживать просто из-за физиологии. Станем доходить до дальних стадий еврокубков каждый год, то адаптируемся к подобному ритму и травм станет меньше.

ТАКОЙ РЕЦИДИВ, КАК У МАМАЕВА, ВИЖУ ПЕРВЫЙ РАЗ

— Вы пробовали в нескольких матчах на позиции правого защитника Александра Мартыновича. Но там могли выйти и Торбинский, и Быстров. Почему предпочти именно Мартыновича?

— Начнем с того, что Калешину, учитывая наш игровой режим, давали отдохнуть, Петров восстанавливался. Торбинский левша и справа играть ему некомфортно. Если правша слева может сыграть, то левша справа нет — я так вижу. Потому поставили Мартыновича, и в Виго он выглядел неплохо, с быстрым нападающим в принципе, справился. Что касается Быстрова, то его попробовали в матче с «Уралом» на Кубок — Владимир вышел присчете 1:0, в атаку сыграл неплохо, мы повели 3:0. А потом в обороне у него возникли проблемы, имею в виду эпизод со вторым голом.

— Измайлов и «Краснодар» расторгли контракт. Что произошло?

— Марата, когда он попадал под нагрузки, тревожило колено, мешало играть. Плюс есть семейные обстоятельства. Он принял решение закончить.

— Вам жаль?

— Думаю, не только мне. Марат профессионал, многим было нелегко свыкнуться с мыслью, что он завершил карьеру. Измайлов радовал болельщиков и в «Локомотиве», и у нас, и в других командах.

— Вы встречали в своей жизни футболиста талантливее, чем Марат?

— Я играл некоторое время в Италии — мне некорректно отвечать на этот вопрос и по отношению к этой лиге, которая в свое время была сильнейшей в Европе, и по отношению к Марату.

— Мамаев восстанавливался около полугода. С чем это связано?

— C двумя рецидивами — такое вижу в первый раз. Павел долго лечился, чтобы набрать форму, требуется время. Нельзя его сразу ставить на весь матч. Сейчас две недели паузы, дальше примем решение. Мы консультировались с нашими медиками — думали о том, сколько Мамаев выдержит, что с ногой может произойти на 60 — 70-й минуте. Плюс понимали, что в первом тайме соперник свежее, играть сложнее. Поэтому приняли решение подпускать постепенно, во втором тайме — сначала 15 минут, потом на больший срок. Важно, что Мамаев усиливает игру. И в физическом плане его ничего не беспокоит.

СМОЛОВ — НЕ СЛАБЫЙ, А СИЛЬНЫЙ

— Нет ощущения, что в случае с «Сельтой» вы попали на более индивидуально сильную команду? И чтобы пройти эту стадию, вам требуются более качественные исполнители?

— Футболисты у нас качественные. Будь Смолов здоров, а Мамаев в лучшей форме, плюс не получи на разминке травму Рамирес, мы бы могли пройти испанцев, причем пройти уверенно. В квалификации своих футболистов я уверен.

— Вы поняли, что случилось в матче с «Уралом» на Кубок?

— Поговорили на эту тему с игроками. Мы не имеем права на ошибку, если не хотим получать таких ударов. Имею в виду ошибки не только на поле в день матчи, но и по ходу предсезонной подготовки — и дисциплину, и отношение к тренировкам, к восстановлению. Плюс психологически мы должны готовиться хорошо, играть правильно все 90 минут. Если владеем мячом под 80 процентов времени, бьем по воротам 16 раз, но не побеждаем, нельзя говорить о невезении. Причины стоит поискать в себе, а не в сопернике. Все в футболе закономерно. Если соперник побеждает, имея один момент и подав один угловой, значит, он сильнее именно в этот день.

— Не считаете, что ошиблись, когда в том матче дали Смолову бить пенальти в серии, уже после его промаха в основное время?

— Нет, не считаю. Это доказала и игра со «Спартаком», когда он реализовал 11-метровый. Отцепи я тогда Федора от серии пенальти — признал бы, что он неуверенный в себе человек. А это не так. Это было бы просто неуважением к игроку такого уровня. Он бил пенальти и будет делать это дальше. Смолов — не слабый, он сильный.

ЕСЛИ НАЧИНАЕШЬ ГОВОРИТЬ О СУДЕЙСТВЕ, ТРЕБОВАТЕЛЬНОСТЬ ИГРОКОВ К СЕБЕ СНИЖАЕТСЯ

— Как смотрите на шум вокруг судейства в последних турах? Это так плохо судят или это давление клубов?

— Давление есть, потому что «Зенит» говорит о судействе. Но тут вопрос-то не к клубу, а к арбитрам — давление они должны выдерживать.

— Вы будете жаловаться?

— От нашего клуба вы такого не услышите. В предвзятость судей я не верю. Не верю в то, что они за деньги начинают кого-то прибивать. Просто если где-то дрогнули, значит, психологически слабые, где-то не справляются с давлением.

— Почему бы вам не поныть за судейство?

— Поныть — это удел слабых. Когда говоришь о судействе, уже ничего не изменишь в настоящем. Если только в будущем. Про арбитров предпочитаю не говорить.

— Почему?

— Дабы игроки не подумали, что проиграли из-за них. Если начинаешь так думать, требования к себе снижаются.

— В матче с «Локо» вам не дали пенальти. Не хотите поговорить об этом?

— Нет.

— Почему?

— Потому что мы победили. А если бы и проиграли, то точно не из-за судейства.

ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСУЕТ ТЕМА FAIR PLAY В СУДЕЙСТВЕ

— 21 и 23 марта главные тренеры команд встретятся в РФС с экспертом в области судейства. Какой вопрос хотите задать?

— Меня очень волнует тема fair play. Хочется знать, как правильно себя вести игрокам. Если футболист соперника лежит на поле после столкновения, а судья не свистит, значит, фола нет и травмы, скорее всего, нет. Мы в этот момент атакуем, а противник возмущается — что делать? Наши ребята обычно выбивают мяч, хоть я и прошу об обратном. Выбивают, подчеркну, мяч на чужой половине поля. Далее соперник возвращает мяч, выбивая его к угловому флагу, начиная нас же поджимать. А соперник-то, который валялся, вернулся в игру через пять секунд! Мы же, чтобы прийти в ту точку, откуда выбили мяч в аут, тратим потом несколько минут! Бред какой-то… Почему бы судье не отдать мяч нам в той точке, в которой игра и прервалась?

— Какой выход?

— Есть мода, которой игроки почему-то следуют — имею в виду стремление выбить мяч в аут. Это не fair play, а издевательство над ним….

— А если ваш игрок упадет?

— Пусть судья принимает решение. Стал думать на эту тему после игры с «Оренбургом» в прошлом году. Соперник четыре раза вот так падал, и мы потеряли на этом около 10 минут. И самое интересное, что потом судья показал карточку Воробьеву, который постоянно лежал на поле — получается, за эту затяжку времени наказывают? Надо как-то пресекать такую практику.

— Прогресс Классона, Подберезкина и Жигулева очевиден. Удивлены столь быстрым ростом этих парней?

— Не хочу никого выделять сейчас, потому что о классе футболиста можно судить только по сезону в целом. Классный игрок из 10 матчей 8 проводит на высоком уровне, все определяет стабильность. Поэтому оценки давайте оставим на май.

— В прошлом году вы в интервью «СЭ» говорили, что «Краснодар» в атаке смотрится лучше всех в лиге. Нет сейчас ощущения, что «Спартак» в нападении выглядит этой весной поинтереснее?

— Давайте говорить о формулировках. Атака бывает разной: это и позиционная атака, и контратака, и «стандарты». Я говорил о тех моментах, когда мы находимся на половине поля соперника, он обороняется, создает «бетон». И имел в виду то, как мы этот бетон вскрываем, за счет чего. И это не формула «навал, отскок и подбор». Мы много моментов создаем сами, а это самое сложное в футболе, даже для больших команд. «Краснодар» хорошо вскрывает насыщенную оборону. Так подолгу, как мы, мяч контролирует только «Спартак». Возможно, в этом компоненте красно-белые сейчас выглядят лучше нас.

— Вы не очень удачно играете дома, не используя преимущество своего поля. Почему?

— Было несколько ничьих, вы правы. Считаю ничьи с Самарой, Оренбургом и Уфой, когда мы должны были побеждать, неудачами. Но пока никто не приехал и не обыграл нас без вариантов на домашней арене. Нас никто не посадил на свою половину поля в игре чемпионата, только в еврокубках это удалось сделать «Сельте».