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21 марта 2017, 0:33 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Луческу: Хочу отработать контракт с «Зенитом» до конца

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу заявил в интервью румынским СМИ о желании отработать контракт с петербургским клубом до конца. Соглашение румынского специалиста рассчитано до 2018 года с возможностью продления ещё на год.

Главный тренер Зенита <span class=error>Мирча</span> <span class=error>Луческу</span> заявил в интервью румынским СМИ о желании отработать контракт с петербургским клубом до конца. Увеличить
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«Я хочу отработать контракт с “Зенитом” до конца. В этом чемпионате идёт борьба между Москвой и Санкт-Петербургом. Есть журналисты, выступающие против “Зенита”. Отсюда появляются различные слухи.

Мы хотим создать сильную команду. При этом в сравнении с прошлым сезоном “Зенит” лишился нескольких ключевых игроков.

К сожалению, на наши результаты прямое влияние оказывали судьи, что приводило к потере очков», — заявил Луческу.

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