Луческу: Хочу отработать контракт с «Зенитом» до конца
Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу заявил в интервью румынским СМИ о желании отработать контракт с петербургским клубом до конца. Соглашение румынского специалиста рассчитано до 2018 года с возможностью продления ещё на год.
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«Я хочу отработать контракт с “Зенитом” до конца. В этом чемпионате идёт борьба между Москвой и
Мы хотим создать сильную команду. При этом в сравнении с прошлым сезоном “Зенит” лишился нескольких ключевых игроков.
К сожалению, на наши результаты прямое влияние оказывали судьи, что приводило к потере очков», — заявил Луческу.
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