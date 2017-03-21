Луческу: Хочу отработать контракт с «Зенитом» до конца

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«Я хочу отработать контракт с “Зенитом” до конца. В этом чемпионате идёт борьба между Москвой и Санкт-Петербургом. Есть журналисты, выступающие против “Зенита”. Отсюда появляются различные слухи.



Мы хотим создать сильную команду. При этом в сравнении с прошлым сезоном “Зенит” лишился нескольких ключевых игроков.



К сожалению, на наши результаты прямое влияние оказывали судьи, что приводило к потере очков», — заявил Луческу.