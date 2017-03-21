Ари: Очень люблю «Спартак», но обожаю забивать им голы

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Переход из «Краснодара» в «Локомотив» бразильского нападающего Арикленеса да Силвы Феррейры, более известного как Ари, стал одним из самых неожиданных трансферов минувшей зимы. В лице 31-летнего футболиста «горожане» потеряли одного из лидеров атакующей линии, а «железнодорожники» приобрели забивного форварда, которого так не хватало команде в последнее время. В составе «Локомотива Ари успел провести всего два матча в РФПЛ, в которых стал автором трех голов. Мяч, забитый бразильцем в 20-м туре чемпионата России, пришелся в ворота одной из его бывших команд — московского «Спартака». В эксклюзивном интервью «Известиям» Ари рассказал о причинах ухода из «Краснодара» в команду Юрия Сёмина, жизни в Москве и тренировочных условиях в новом клубе.

— Рады вернуться в Москву?

— Очень! Я провел в этом городе довольно много времени, Москва стала для меня вторым домом. Тут мне нравится, пожалуй, всё: это крупный высокоразвитый мегаполис. Главный минус Москвы — здесь очень много машин и бесконечные пробки. В Краснодаре, конечно, теплее и трафик там не такой сильный, как в столице. Безусловно, такие климатические условия для меня более приемлемы. Но моим близким уже привычнее тут.

— База ФК «Краснодар» считается одной из лучших в Европе. Как вам тренировочные условия в «Локомотиве»?

— В целом база «Краснодара» действительно очень хорошая. Это правда, что она — одна из лучших в Европе. Руководство клуба оборудовало ее по последнему слову техники, там много передовых тренажеров, которых нет даже у некоторых ведущих команд Европы. Инфраструктура на потрясающем уровне, для игроков созданы все условия. Но и у «Локомотива» тоже очень хорошая база, а также замечательный тренерский состав — с нами работают отличные специалисты. Так что в плане тренировочных условий больших различий нет.

— В прошлом сезоне вы стабильно выступали за «Краснодар», а в этом выпали из состава. В чем причина?

— Дело не в том, что я стал хуже играть. Это не так. Просто возникли разногласия с дирекцией клуба. Мы вели переговоры о новом соглашении, но не смогли достичь взаимопонимания. В условиях разногласий и неопределенности играть было сложно.

— Были ли у вас другие предложения в зимнее межсезонье, кроме варианта с «Локомотивом»? Ходили, например, слухи об интересе к вам со стороны ряда китайских клубов.

— Переход в «Локомотив» произошел очень быстро. Да и мне нужно было снова доказать всем, что я по-прежнему сильный игрок. А предложения из Китая действительно были. Но играть в России мне привычнее: Москва для меня знакомый город, а «Локомотив» — сильный клуб, удовлетворяющий моим спортивным амбициям. Поэтому долго я не думал.

— Что повлияло на ваш выбор в пользу «Локомотива»?

— Основные факторы — это амбиции клуба и его руководства, а также то, что команда находится в Москве. Это очень важно для моей семьи.

— Вы подписали арендное соглашение до конца сезона, но уже плотно вписались в рисунок игры своего нового клуба. Не думали о том, чтобы подписать с «Локомотивом» полноценный контракт?

— Для начала мне нужно доказать на поле, что я ценный игрок для команды. В «Локомотиве» мне всё нравится. Меня очень хорошо приняли, к команде ко мне замечательно относятся. Не могу не отметить и руководство — видно, что меня ценят. И мне, и моей семье создали максимально комфортные условия.

— Кого из новых партнеров вы могли бы выделить? С кем быстрее всего нашли общий язык?

— Не могу выделить кого-то одного. Я достаточно быстро поладил со всеми ребятами в команде. В «Локомотиве» очень теплая дружеская атмосфера.

— В минувшем туре вы вновь забили «Спартаку. Эта команда для вас — особый «раздражитель»?

— Всегда приятно забивать своему бывшему клубу. Я очень люблю «Спартак и всех его болельщиков, но скажу честно: я обожаю забивать им голы! Жаль, что мы не смогли завоевать три очка, но игра сложилась так, как сложилась.