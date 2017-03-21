«Локо» опроверг информацию о вознаграждении от «Зенита»

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Он категорически опроверг информацию о том, что клуб получил финансовое вознаграждение от «Зенита» за ничью со «Спартаком» (1:1) в 20-м туре РФПЛ. Заявление Геркуса стало реакцией на выступление представителя ТАСС в эфире радиостанции «Спорт FM» — там было озвучено, что, цитата: «Зенит» перевел средства за матч со «Спартаком», деньги на счет игроков и тренеров «Локомотива» уже упали.

— Расцениваем заявление журналиста ТАСС как оскорбительное, безответственное, лживое, грубо нарушающее журналистскую этику. Вдвойне прискорбно, что подобные высказывания позволяет себе представитель старейшего информационного агентства со славной историей и традициями. Мы ожидаем немедленного опровержения, извинений со стороны агентства и осуждения сотрудника, допустившего подобные непрофессиональные действия, — сказал Геркус.