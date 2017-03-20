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20 марта 2017, 22:07 | Футбол: Премьер-лига | Советский спорт

Михаил Боярский: Луческу манипулирует своими жалобами на судей

Популярный актер и болельщик «Зенита» Михаил Боярский оценил шансы команды догнать «Спартак» в чемпионате России.

Напомним, после 20-ти туров питерцы и ЦСКА на шесть очков отстают от красно-белых.

«Очень может быть, что “Спартак” станет чемпионом. Но теоретически догнать можно. Пока основные шансы на золото у “Спартака”. Я думаю, Луческу манипулирует своими жалобами на судей. Он дипломат. Луческу вызывает симпатию своим опытом, авторитетом. Но пока не все клеится в команде. Не считаю, что к “Зениту” судьи относятся предвзято. Я — преданный патриот “Зенита”. Но среди моих друзей есть ощущение, что у команды нет должной игры», — цитирует Боярского «Спорт FM».

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