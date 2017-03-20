«Краснодар» согласовал трансфер защитника «Луча-Энергии» Грицаенко

«Контракт вступает в силу с 1 июня, подписан на четыре года. Насколько знаю, “Краснодар” уже перевёл деньги за мой трансфер», — рассказал 21-летний футболист.



В нынешнем сезоне ФНЛ Грицаенко принял участие в 27 матчах, забил 3 гола и получил 3 жёлтые карточки в составе «Луча», занимающего 10-е место в турнирной таблице.