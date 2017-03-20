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20 марта 2017, 20:42 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

«Краснодар» согласовал трансфер защитника «Луча-Энергии» Грицаенко

Защитник «Луча-Энергии» Алексей Грицаенко сообщил, что продолжит карьеру в «Краснодаре».

«Контракт вступает в силу с 1 июня, подписан на четыре года. Насколько знаю, “Краснодар” уже перевёл деньги за мой трансфер», — рассказал 21-летний футболист.

В нынешнем сезоне ФНЛ Грицаенко принял участие в 27 матчах, забил 3 гола и получил 3 жёлтые карточки в составе «Луча», занимающего 10-е место в турнирной таблице.

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