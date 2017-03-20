«Оренбург» вошел в десятку самых возрастных европейских клубов

Учитывались при составлении данного списка данные игроков, выходивших на поле в нынешнем сезоне в европейских чемпионатах с 15 сентября 2016 года по 15 марта 2017 года, сообщается на сайте Центра спортивных исследований в футболе.

Согласно исследованию, средний возраст игроков «Оренбурга» составил 29,70 лет. Российский клуб занял десятое место в рейтинге.

В тройку лидеров рейтинга вошли итальянский «Кьево» (32,09), кипрские АЕК из Ларнаки (31,87) и «Неа Саламина» (30,38).

Также в топ-100 рейтинга попали еще восемь российских клубов: «Локомотив» — 15-е место (29.40), «Ростов» — 48-е (28,64), тульский «Арсенал» — 50-е (28,61), «Краснодар» — 54-е (28,49), «Зенит» — 56-е (28,43), «Урал» — 68-е (28,18), ЦСКА — 72-е (28,16), «Крылья Советов» — 78-е (28,11).