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20 марта 2017, 18:56 | Футбол: Премьер-лига | Р-Спорт

«Рубин» начал подготовку к матчу с «Зенитом», Карадениз и Рочина тренируются отдельно

МОСКВА, 20 мар — Р-Спорт. Футболисты «Рубина» начали подготовку к матчу 21-го тура чемпионата России против петербургского «Зенита», полузащитник Гёкдениз Карадениз и нападающий Рубен Рочина тренируются по индивидуальной программе, сообщается на официальном сайте казанского клуба.

«Рубин» после 20 туров набрал 27 очков и идет на девятой строчке в турнирной таблице. «Зенит» с 39 баллами занимает третье место, отставая от лидирующего московского «Спартака» на шесть очков.

«Пропустивший последнюю встречу Гёкдениз Карадениз занимался в тренажерном зале по индивидуальной программе, восстанавливающийся после травмы Рубен Рочина работал также по индивидуальной программе, но на поле», — говорится в сообщении на сайте «Рубина».

На данный момент РФПЛ не опубликовала даты матчей 21-го тура, но на сайте «Рубина» сообщается, что домашняя игра против «Зенита» состоится 1 апреля.

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