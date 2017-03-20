«Рубин» начал подготовку к матчу с «Зенитом», Карадениз и Рочина тренируются отдельно

«Рубин» после 20 туров набрал 27 очков и идет на девятой строчке в турнирной таблице. «Зенит» с 39 баллами занимает третье место, отставая от лидирующего московского «Спартака» на шесть очков.

«Пропустивший последнюю встречу Гёкдениз Карадениз занимался в тренажерном зале по индивидуальной программе, восстанавливающийся после травмы Рубен Рочина работал также по индивидуальной программе, но на поле», — говорится в сообщении на сайте «Рубина».

На данный момент РФПЛ не опубликовала даты матчей 21-го тура, но на сайте «Рубина» сообщается, что домашняя игра против «Зенита» состоится 1 апреля.