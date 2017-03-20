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20 марта 2017, 18:29 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Ари — MVP 20-го тура РФПЛ, Беленов — MVP марта

Нападающий «Локомотива» Ари признан MVP 20-го тура российской Премьер-Лиги.

Нападающий Локомотива <span class=error>Ари</span> признан MVP 20-го тура российской <nobr>Премьер-Лиги.</nobr> Увеличить
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Второе место занял голкипер «Уфы» Александр Беленов, тройку замкнул полузащитник «Спартака» Квинси Промес.

По итогам опроса постоянного жюри из экспертов и журналистов Ари набрал 10 баллов. Бразилец не получил очков от читателей портала в опросах в соцсети «ВКонтакте», но получил три балла на странице проекта MVP. В сумме он набрал 13 баллов, Беленов — 8, Промес — 7.

На звание MVP 20-го тура РФПЛ претендовали также Алан Дзагоев, Алексей Ионов, Марио Фернандес (все — ЦСКА), Владислав Игнатьев («Локомотив»), Алексей Солосин («Томь»), Доменико Кришито и Данни (оба — «Зенит»).

MVP марта признан Беленов — 28 баллов. Второе место занял Ари — 27, третье — полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев — 14.

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