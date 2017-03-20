«Анжи» встретится с клубом ПФЛ «Легион Динамо»

Это встреча состоится в рамках подготовки «Анжи» к домашней игре 21-го тура РФПЛ против «Урала», намеченной на 31 марта. Матч с «Легион Динамо» пройдёт на резервном поле стадиона «Анжи Арена», где подопечные Александра Григоряна и будут тренироваться во время паузы в чемпионате.



На текущий момент «Анжи» занимает 11-е место в турнирной таблице Премьер-Лиги, набрав 23 очка в 20 матчах.