«Анжи» встретится с клубом ПФЛ «Легион Динамо»
«Анжи» 27 марта в контрольном матче встретится с клубом второго дивизиона «Легион Динамо», сообщает
пресс-служба махачкалинцев.
Это встреча состоится в рамках подготовки «Анжи» к домашней игре 21-го тура РФПЛ против «Урала», намеченной на 31 марта. Матч с «Легион Динамо» пройдёт на резервном поле стадиона «Анжи Арена», где подопечные Александра Григоряна и будут тренироваться во время паузы в чемпионате.
На текущий момент «Анжи» занимает 11-е место в турнирной таблице
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