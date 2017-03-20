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20 марта 2017, 18:33 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

«Анжи» встретится с клубом ПФЛ «Легион Динамо»

«Анжи» 27 марта в контрольном матче встретится с клубом второго дивизиона «Легион Динамо», сообщает пресс-служба махачкалинцев.

Это встреча состоится в рамках подготовки «Анжи» к домашней игре 21-го тура РФПЛ против «Урала», намеченной на 31 марта. Матч с «Легион Динамо» пройдёт на резервном поле стадиона «Анжи Арена», где подопечные Александра Григоряна и будут тренироваться во время паузы в чемпионате.

На текущий момент «Анжи» занимает 11-е место в турнирной таблице Премьер-Лиги, набрав 23 очка в 20 матчах.

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«Анжи» сыграет с клубом «Легион Динамо» во время паузы в чемпионате России по футболу

МОСКВА, 20 мар — Р-Спорт. «Анжи» во время паузы в чемпионате России сыграет с другим махачкалинским клубом «Легион Динамо», который выступает во втором дивизионе, сообщается на официальном сайте команды РФПЛ.
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