Алексей Еськов: Беляев задерживал Дзюбу руками — это пенальти
Арбитр матча 20-го тура чемпионата России «Зенит» — «Арсенал» (2:0) в интервью «СЭ» рассказал о двух решениях, вызвавших наибольший резонанс.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
— Почему назначили пенальти в ворота «Арсенала», когда в штрафной туляков боролись форвард питерцев Дзюба и защитник Беляев?
— Были нарушены правила. Защитник Беляев не позволил Дзюбе продвигаться к мячу, которым потенциально он мог завладеть. Это задержка руками.
— Почему не показали желтую карточку Беляеву?
— Потому что не было контроля мяча (у Дзюбы. — Прим. С. Е.). Мяч был вверху, и правильнее всего посчитал не подтверждать свое решение желтой карточкой. На мой взгляд, пенальти без предупреждения — жесткое и верное решение.
— Вы показали на «точку» уверенно. Вообще не сомневались?
— И близко никаких сомнений не было. Тем более, в первом тайме произошло несколько единоборств, связанных с захватами, в том числе, с участием Беляева. С большим уважением отношусь к нему, как и ко всем игрокам, но он руками пытался выигрывать позицию — на это в первом тайме я ему несколько раз указывал.
— Что вы ему говорили?
— О том, что нужно играть ногами, не фолить, не пытаться играть руками.
— Как оцените момент, когда Данни забил гол — был ли там офсайд?
— Эпизод сложный, откровенно говоря. Но сегодня тенденция такова, что мы стараемся трактовать такие моменты в пользу атаки. Зрители хотят видеть забитые голы, а не сорванные перспективные атаки.
— Момент динамичный, вам
— Этот эпизод — компетенция помощника, его профессионализм. Брать на себя такой момент главному арбитру было бы неправильно. На мой взгляд, в этом моменте компетенция и профессионализм помощника проявились в лучшем виде.
— Вы удовлетворены своей работой на этом матче? Получили хорошую оценку от инспектора?
— Не хотел бы забегать вперед. Есть предварительный разбор матча, который позволяет надеяться на будущее.
|19.03.2017 19:30
|Зрители 16903
|основной раунд: 20-й тур
|Петровский
|Мирча Луческу
|Сергей Кирьяков
|
|
|
|
|2
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|6
|Голевые моменты
|0
|13
|Удары (всего)
|7
|4
|Удары в створ
|3
|1
|Штанги, перекладины
|0
|11
|Угловые
|1
|14
|Фолы
|11
|2
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Алексей Еськов (Москва, Россия)
|Боковой судья
|Алексей Воронцов (Ярославль, Россия)
|Боковой судья
|Дмитрий Мосякин (Москва, Россия)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter