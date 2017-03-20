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20 марта 2017, 18:13 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

Алексей Еськов: Беляев задерживал Дзюбу руками — это пенальти

Арбитр матча 20-го тура чемпионата России «Зенит» — «Арсенал» (2:0) в интервью «СЭ» рассказал о двух решениях, вызвавших наибольший резонанс.

Арбитр матча Зенит — Арсенал (2:0) рассказал о двух решениях вызвавших наибольший резонанс. Увеличить
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— Почему назначили пенальти в ворота «Арсенала», когда в штрафной туляков боролись форвард питерцев Дзюба и защитник Беляев?

— Были нарушены правила. Защитник Беляев не позволил Дзюбе продвигаться к мячу, которым потенциально он мог завладеть. Это задержка руками.

— Почему не показали желтую карточку Беляеву?

— Потому что не было контроля мяча (у Дзюбы. — Прим. С. Е.). Мяч был вверху, и правильнее всего посчитал не подтверждать свое решение желтой карточкой. На мой взгляд, пенальти без предупреждения — жесткое и верное решение.

— Вы показали на «точку» уверенно. Вообще не сомневались?

— И близко никаких сомнений не было. Тем более, в первом тайме произошло несколько единоборств, связанных с захватами, в том числе, с участием Беляева. С большим уважением отношусь к нему, как и ко всем игрокам, но он руками пытался выигрывать позицию — на это в первом тайме я ему несколько раз указывал.

— Что вы ему говорили?

— О том, что нужно играть ногами, не фолить, не пытаться играть руками.

— Как оцените момент, когда Данни забил гол — был ли там офсайд?

— Эпизод сложный, откровенно говоря. Но сегодня тенденция такова, что мы стараемся трактовать такие моменты в пользу атаки. Зрители хотят видеть забитые голы, а не сорванные перспективные атаки.

— Момент динамичный, вам что-то говорил по рации помощник?

— Этот эпизод — компетенция помощника, его профессионализм. Брать на себя такой момент главному арбитру было бы неправильно. На мой взгляд, в этом моменте компетенция и профессионализм помощника проявились в лучшем виде.

— Вы удовлетворены своей работой на этом матче? Получили хорошую оценку от инспектора?

— Не хотел бы забегать вперед. Есть предварительный разбор матча, который позволяет надеяться на будущее.

19.03.2017 19:30 Зрители 16903 основной раунд: 20-й тур Петровский
Зенит 2:0 Арсенал Т
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Мирча Луческу Сергей Кирьяков
Голы
51′ Доменико Кришито 4
53′ Мигел Алвеш Данни (В. Жулиану, А. Дзюба) 10
Составы
Андрей Лунев 99
Ибрагим Цаллагов 30
Доменико Кришито 4
Луиш Нету 13
Бранислав Иванович 60
Артур Юсупов 14
Артем Дзюба 22
61′ Эрнани 33
36′ 74′ Александр Кокорин 9
Александр Кержаков 11
87′ Мигел Алвеш Данни (к) 10
Роберт Мак 29
81′ Виктор де Паула Жулиану 7
Йоан Молло 24
25 Владимир Габулов (к) 53′
9 Кирилл Комбаров
98 Михаил Александров
6 Максим Беляев
13 Стоппила Сунзу
26 Мусса Думбья
39 Игорь Горбатенко
62 Александру Бурчану
86 Иван Каменов Иванов 77′
79 Даниил Буранов
18 Никита Бурмистров 49′
84 Олег Власов
19 Федерико Иван Расич 67′
88 Игорь Шевченко
Статистика
2 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
6 Голевые моменты 0
13 Удары (всего) 7
4 Удары в створ 3
1 Штанги, перекладины 0
11 Угловые 1
14 Фолы 11
2 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Алексей Еськов (Москва, Россия)
Боковой судья Алексей Воронцов (Ярославль, Россия)
Боковой судья Дмитрий Мосякин (Москва, Россия)
Обозначения
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