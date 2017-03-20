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— Почему назначили пенальти в ворота «Арсенала», когда в штрафной туляков боролись форвард питерцев Дзюба и защитник Беляев?

— Были нарушены правила. Защитник Беляев не позволил Дзюбе продвигаться к мячу, которым потенциально он мог завладеть. Это задержка руками.

— Почему не показали желтую карточку Беляеву?

— Потому что не было контроля мяча (у Дзюбы. — Прим. С. Е.). Мяч был вверху, и правильнее всего посчитал не подтверждать свое решение желтой карточкой. На мой взгляд, пенальти без предупреждения — жесткое и верное решение.

— Вы показали на «точку» уверенно. Вообще не сомневались?

— И близко никаких сомнений не было. Тем более, в первом тайме произошло несколько единоборств, связанных с захватами, в том числе, с участием Беляева. С большим уважением отношусь к нему, как и ко всем игрокам, но он руками пытался выигрывать позицию — на это в первом тайме я ему несколько раз указывал.

— Что вы ему говорили?

— О том, что нужно играть ногами, не фолить, не пытаться играть руками.

— Как оцените момент, когда Данни забил гол — был ли там офсайд?

— Эпизод сложный, откровенно говоря. Но сегодня тенденция такова, что мы стараемся трактовать такие моменты в пользу атаки. Зрители хотят видеть забитые голы, а не сорванные перспективные атаки.

— Момент динамичный, вам что-то говорил по рации помощник?

— Этот эпизод — компетенция помощника, его профессионализм. Брать на себя такой момент главному арбитру было бы неправильно. На мой взгляд, в этом моменте компетенция и профессионализм помощника проявились в лучшем виде.

— Вы удовлетворены своей работой на этом матче? Получили хорошую оценку от инспектора?

— Не хотел бы забегать вперед. Есть предварительный разбор матча, который позволяет надеяться на будущее.