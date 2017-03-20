Комитет по этике РФС отложил дело Слуцкого на неопределённый срок

Об этом сообщил глава комитета Семён Андреев.



15 февраля Слуцкому было рекомендовано организовать публичное извинение в СМИ перед арбитрами за свои высказывания. 45-летний специалист в одной из телевизионных программ в прошлом году сказал, в частности, что, если человек арбитр, его уже можно бить, по крайней мере если это российский арбитр. Комитет по этике уже несколько недель не может связаться со Слуцким, чтобы донести своё решение по его делу.



«Тему с Леонидом Слуцким мы закрыли. Больше не будем его доставать, пока он не появится в России. Сейчас это бесполезно, человек работает в другой стране. Если он ответит нам, то пожалуйста. А за то время, что Слуцкий был в России, нам с ним связаться не удалось», — сказал Андреев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Гринчиком.



16 марта Слуцкий был замечен на пятом матче ½ финала серии плей-офф Западной конференции КХЛ между ЦСКА и «Локомотивом», проходившем в Москве.