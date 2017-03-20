Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/29141338/
20 марта 2017, 16:43 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

«Крылья Советов» во время паузы в РФПЛ не планируют проводить контрольные матчи

Во время паузы в РФПЛ, которая связана с международным перерывом на игры национальных команд, «Крылья Советов» не собираются участвовать в товарищеских встречах.

Об этом сообщил генеральный директор самарской команды Виталий Шашков.

«Крылья Советов» не планируют принимать участие в контрольных матчах во время паузы на сборные, — сказал Шашков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Гринчиком.

После 20 туров подопечные Вадима Скрипченко занимают в турнирной таблице РФПЛ 14-е место.

Крылья Советов
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Премьер-лиги

Еще 7 новостей  Все новости
7 августа

Неслабый пол. Самые успешные девушки в киберспорте

«В матче «Зенит» — «Арсенал» была рука Питера»

Пономарёв: ЦСКА догонит «Спартак» в РФПЛ