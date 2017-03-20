«Крылья Советов» во время паузы в РФПЛ не планируют проводить контрольные матчи
Во время паузы в РФПЛ, которая связана с международным перерывом на игры национальных команд, «Крылья Советов» не собираются участвовать в товарищеских встречах.
Об этом сообщил генеральный директор самарской команды Виталий Шашков.
«Крылья Советов» не планируют принимать участие в контрольных матчах во время паузы на сборные, — сказал Шашков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Гринчиком.
После 20 туров подопечные Вадима Скрипченко занимают в турнирной таблице РФПЛ 14-е место.
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