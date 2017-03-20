«Крылья Советов» во время паузы в РФПЛ не планируют проводить контрольные матчи

Об этом сообщил генеральный директор самарской команды Виталий Шашков.



«Крылья Советов» не планируют принимать участие в контрольных матчах во время паузы на сборные, — сказал Шашков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Гринчиком.



После 20 туров подопечные Вадима Скрипченко занимают в турнирной таблице РФПЛ 14-е место.