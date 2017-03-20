Владимир Ильин: Матч с «Зенитом» будет для меня особенным
Нападающий «Урала» Владимир Ильин признался, что с нетерпением ждет матча против «Зенита», так как родился в
Санкт-Петербурге.
24-летний россиянин перебрался в екатеринбуржскую команду из «Кубани» этой зимой, а в минувшие выходные стал автором победного гола в ворота «Рубина».
— Конечно, для меня матч с «Зенитом» будет особенным («Урал» сыграет с «Зенитом» в 24-м туре. — Прим. «СЭ»), — цитирует
— Ожидал, что так эффектно дебютируешь в «Урале»?
— Хотел, чтобы так было, работал для этого. У нас была задача выиграть в Краснодаре. А у меня, как у нападающего, была задача забить. Получилось удачно: и индивидуальная, и командная задачи были выполнены.
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