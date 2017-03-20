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20 марта 2017, 16:29 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

М. Фернандес: ЦСКА всегда боролся за чемпионство, этот год — не исключение

Защитник ЦСКА Марио Фернандес, комментируя выездную победу над «Тереком» (1:0) в 20-м туре РФПЛ, рассказал, в чём секрет серии команды без пропущенных мячей в Премьер-Лиге, которая достигла уже семи встреч подряд.

«Соперник очень сильно играет у себя дома, они пользуются колоссальной поддержкой болельщиков. Было крайне тяжело играть, но мы представляли, что так и будет. Всю неделю усиленно тренировались и готовились. Вся команда сыграла очень хорошо, особенно в обороне. Самое главное, что мы забили достаточно быстрый гол.

С чем связываю сухую серию ЦСКА? Это заслуга всех, начиная с нападающих. Мы ещё со сборов хорошо играем в отборе, не даём пространства соперникам. Защитники и полузащитники выносят все мячи. Образовалась хорошая тенденция, надеюсь, будем придерживаться её и дальше.

Надо работать, тренироваться в поте лица, чтобы в игре многое поменялось. Отставание сокращается, и мы хотим сократить его ещё больше, тем более что впереди очная встреча. Мы всегда боролись за чемпионство, этот год — не исключение", — цитирует Фернандеса пресс-служба ЦСКА.

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