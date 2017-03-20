«Соперник очень сильно играет у себя дома, они пользуются колоссальной поддержкой болельщиков. Было крайне тяжело играть, но мы представляли, что так и будет. Всю неделю усиленно тренировались и готовились. Вся команда сыграла очень хорошо, особенно в обороне. Самое главное, что мы забили достаточно быстрый гол.



С чем связываю сухую серию ЦСКА? Это заслуга всех, начиная с нападающих. Мы ещё со сборов хорошо играем в отборе, не даём пространства соперникам. Защитники и полузащитники выносят все мячи. Образовалась хорошая тенденция, надеюсь, будем придерживаться её и дальше.

Надо работать, тренироваться в поте лица, чтобы в игре многое поменялось. Отставание сокращается, и мы хотим сократить его ещё больше, тем более что впереди очная встреча. Мы всегда боролись за чемпионство, этот год — не исключение", — цитирует Фернандеса пресс-служба ЦСКА.