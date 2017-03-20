СМИ: Раньери заинтересован в работе в «Зените»
Представители команды и специалиста провели неформальную встречу, сообщают журналисты.
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Итальянский футбольный тренер Клаудио Раньери заинтересован в работе в петербургском «Зените». Об этом сообщило «Федеральное агентство новостей» со ссылкой на близкий к ситуации источник.
По информации журналистов, представители петербургской команды и Раньери некоторое время назад провели неформальную встречу, на которой обсуждалась возможность сотрудничества. Как отмечается в материале, встреча прошла по инициативе итальянского специалиста.
Ранее сообщалось о возможной отставке нынешнего тренера «Зенита» Мирчи Луческу. Контракт с румынским тренером будет прекращен без компенсации в том случае, если команда не выиграет чемпионат России.
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