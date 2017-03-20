ФК «Урал» готов продлить контракт с Павлюченко

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В понедельник Павлюченко рассказал порталу «Чемпионат», что с удовольствием продлил бы соглашение с командой. Текущий контракт форварда с «Уралом» заканчивается по окончании сезоне-2016/17.

«Пока разговоров о продлении контракта не было, но мы с радостью его продлим, если он захочет. Рома является лидером команды на данный момент, и мы готовы сесть с ним за стол переговоров. О сроке пока не готов говорить, все зависит от самочувствия игрока», — сказал Иванов.