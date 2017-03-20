«Рубин» не будет проводить товарищеские матчи во время паузы на игры сборных

Пауза связана с играми национальных сборных.



Сборная России 24 марта проведёт товарищеский матч с командой Кот-д’Ивуара, а 28 марта в Сочи состоится контрольная встреча с Бельгией.



После 20 туров «Рубин» занимает в РФПЛ 9-е место. Следующий мат казанцы проведут 1 апреля против «Зенита». Начало — 17:30 мск.