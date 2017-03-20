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https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/29140675/
20 марта 2017, 15:52 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

«Рубин» не будет проводить товарищеские матчи во время паузы на игры сборных

Как стало известно «Чемпионату» во время паузы на игры сборных «Рубин» не планирует проводить товарищеские игры.

Пауза связана с играми национальных сборных.

Сборная России 24 марта проведёт товарищеский матч с командой Кот-д’Ивуара, а 28 марта в Сочи состоится контрольная встреча с Бельгией.

После 20 туров «Рубин» занимает в РФПЛ 9-е место. Следующий мат казанцы проведут 1 апреля против «Зенита». Начало — 17:30 мск.

Рубин
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