Президент клуба: ФК «Оренбург» ставит задачу омоложения состава на следующий сезон
МОСКВА, 20 марта. /Корр. ТАСС Павел Гуревич/. Футбольный клуб «Оренбург», выступающий в чемпионате России, намерен в ближайшее время заняться омоложением состава, пока же команда опирается на опытных игроков. Об этом ТАСС рассказал президент «Оренбурга» Василий Столыпин.
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В понедельник на официальном сайте исследовательского центра CIES Football Observatory появился рейтинг самых возрастных футбольных клубов по итогам выступления в национальных чемпионатах с сентября 2016 года. Десятое место в нем занял «Оренбург», где средний возраст игроков составляет 29,7 лет.
«Конечно, состав должен быть
В составе оренбургской команды на правах аренды выступает 21-летний Дмитрий Ефремов, права на которого принадлежат московскому ЦСКА. В первой части чемпионата России молодой полузащитник принял участие практически во всех матчах, однако в весенней части первенства игрок оставался в запасе.
«У нас на одно место два человека, он проиграл конкуренцию. Конкурент выглядит сейчас сильнее его, хотя лично к Диме тренерский штаб претензий не имеет, он полностью выкладывается на тренировках. Он не снизил к себе требования, просто сейчас так складывается ситуация. Ему нужно немного терпения, скоро он будет в основном составе», — отметил президент клуба.
Прудников уже не молодой игрок, а повел себя, как мальчишка
В пятницу «Оренбург» на выезде уступил махачкалинскому «Анжи» со счетом 0:1. Единственный гол встречи оформил бывший нападающий оренбургской команды 28-летний Александр Прудников. Забитый мяч форвард побежал праздновать к скамейке запасных «Оренбурга».
«Сашу не красит данный поступок. Он был в коллективе, разошлись с ним
«Не знаю, почему он решил так поступить, — продолжил он. — Мне за клуб обидно, мы недостойны такого отношения к себе, вроде уже не молодой человек, а повел себя, как мальчишка. Поведение не совсем нормальное, не соответствующее духу спортсмена. К нему все относились хорошо, а он показала нам свое отношение, никто до него так не поступал, так не ведут себя нормальные зрелые футболисты».
После 20-го тура чемпионата России «Оренбург» делит 13-ю строчку с самарскими «Крыльями Советов» с 16 баллами в активе. Следующую игру команда проведет на выезде с московским «Спартаком» 3 апреля.
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