Павлюченко: С удовольствием продлю контракт с «Уралом»

Также футболист поведал о состоянии здоровья. Последний раз 35-летний форвард выходил на поле в декабре прошлого года.



«Завтра улетаю на сбор с командой. Пока не могу сказать, буду ли тренироваться в общей группе. Пару дней нужно будет присмотреться к своему состоянию. Если всё будет хорошо, то приступлю к занятиям в общей группе.



По поводу продления контракта с руководством пока не разговаривали. Конечно, есть желание продлить соглашение. Сделал бы это с удовольствием», — сказал Павлюченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Джапаридзе.