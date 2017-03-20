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20 марта 2017, 15:11 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Павлюченко: С удовольствием продлю контракт с «Уралом»

Нападающий «Урала» Роман Павлюченко, чей контракт истекает летом этого года, рассказал, что с удовольствием продлил бы его.

Также футболист поведал о состоянии здоровья. Последний раз 35-летний форвард выходил на поле в декабре прошлого года.

«Завтра улетаю на сбор с командой. Пока не могу сказать, буду ли тренироваться в общей группе. Пару дней нужно будет присмотреться к своему состоянию. Если всё будет хорошо, то приступлю к занятиям в общей группе.

По поводу продления контракта с руководством пока не разговаривали. Конечно, есть желание продлить соглашение. Сделал бы это с удовольствием», — сказал Павлюченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Джапаридзе.

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Новости Премьер-лиги

ФК «Урал» готов продлить контракт с Павлюченко

ФК «Урал» готов продлить контракт с Павлюченко

МОСКВА, 20 марта. /Корр. ТАСС Павел Гуревич/. Екатеринбургский «Урал» заинтересован в продлении соглашения с 35-летним нападающим Романом Павлюченко. Об этом ТАСС сообщил президент футбольного клуба Григорий Иванов.
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