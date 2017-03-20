Рочина и Карадениз в преддверии матча с «Зенитом» тренировались индивидуально
Полузащитник Гёкдениз Карадениз и нападающий Рубен Рочина в преддверии матча 21-го тура РФПЛ с «Зенитом» тренировались по индивидуальной программе.
Турецкий футболист работал в тренажёрном зале, а испанец — на поле. Об этом сообщает
После матча с «Уралом» команде был предоставлен один выходной, 20 марта игроки вышли на полуторачасовое занятие. В тренировке не принимали участия Максим Канунников, Рифат Жемалетдинов и Ильзат Ахметов, которые были вызваны в сборные.
Матч «Рубин» — «Зенит» состоится 1 апреля. Начало — 17:30 мск.
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