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https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/29139117/
20 марта 2017, 14:11 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Рочина и Карадениз в преддверии матча с «Зенитом» тренировались индивидуально

Полузащитник Гёкдениз Карадениз и нападающий Рубен Рочина в преддверии матча 21-го тура РФПЛ с «Зенитом» тренировались по индивидуальной программе.

Турецкий футболист работал в тренажёрном зале, а испанец — на поле. Об этом сообщает пресс-служба казанцев.

После матча с «Уралом» команде был предоставлен один выходной, 20 марта игроки вышли на полуторачасовое занятие. В тренировке не принимали участия Максим Канунников, Рифат Жемалетдинов и Ильзат Ахметов, которые были вызваны в сборные.

Матч «Рубин» — «Зенит» состоится 1 апреля. Начало — 17:30 мск.

Рубин
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