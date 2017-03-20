Рочина и Карадениз в преддверии матча с «Зенитом» тренировались индивидуально

Турецкий футболист работал в тренажёрном зале, а испанец — на поле. Об этом сообщает пресс-служба казанцев.



После матча с «Уралом» команде был предоставлен один выходной, 20 марта игроки вышли на полуторачасовое занятие. В тренировке не принимали участия Максим Канунников, Рифат Жемалетдинов и Ильзат Ахметов, которые были вызваны в сборные.



Матч «Рубин» — «Зенит» состоится 1 апреля. Начало — 17:30 мск.