Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/29138923/
20 марта 2017, 14:06 | Футбол: Премьер-лига | Р-Спорт

Будогосский: Поведение Кирьякова в отношении судей РФПЛ начинает набивать оскомину

С. -ПЕТЕРБУРГ, 20 мар — Р-Спорт, Тарас Барабаш. Руководитель департамента судейства и инспектирования (ДСИ) РФС Андрей Будогосский заявил агентству «Р-Спорт», что поведение главного тренера тульского «Арсенала» Сергея Кирьякова в отношении судей РФПЛ начинает набивать оскомину.

В воскресенье петербургский «Зенит» нанес поражение «Арсеналу» со счетом 2:0 в матче 20-го тура РФПЛ. После матча Кирьяков заявил, что его команда проиграла из-за судейских ошибок.

«Я скажу одно: эта дорога для Кирьякова от раздевалки его команды до пресс-центра, в котором он обрушился на судей, стала уже традиционной, — сказал Будогосский. — Уже это начинает набивать оскомину. До этого у него тоже были претензии по судье, когда он сказал, что судья (Владимир Сельдяков) больше не должен судить. Этот аспект, кто должен судить, никогда не находился и не будет находиться в компетенции господина Кирьякова. Ему надо больше заниматься своей командой. Можете себе представить, если я буду рекомендовать господину Кирьякову, каких игроков ему поставить на какие игры?».

«Мы занимаемся, отслеживаем, у нас есть свое мнение, есть комиссия. Она рассматривает матчи и принимает соответствующие решения. Это не дело господина Кирьякова давать оценку работе судей. Пусть дает оценку качеству игры своих футболистов. Он постоянно высказывает претензии, у него это стало уже традицией. Подтверждаю, что вчера сказал: эпизод с назначением пенальти не вызывает сомнений. Второй гол: момент ориентирован на поддержку атаки, однозначную оценку давать не хочу. Завтра будет комиссия, если она сочтет нужным рассмотреть эти эпизоды — мы их рассмотрим», — резюмировал глава ДСИ РФС.

Арсенал Т
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Премьер-лиги

Еще 7 новостей  Все новости
20 марта

Британцы взяли допинг-пробы даже у российских смазчиков лыж

Осторожно, горячо: американские ринг-герлз

Главный по хоккею и наш дружище: умер знаменитый тренер