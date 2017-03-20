Будогосский: Поведение Кирьякова в отношении судей РФПЛ начинает набивать оскомину
С. -ПЕТЕРБУРГ, 20 мар —
Р-Спорт, Тарас Барабаш. Руководитель департамента судейства и инспектирования (ДСИ) РФС Андрей Будогосский заявил агентству «Р-Спорт», что поведение главного тренера тульского «Арсенала» Сергея Кирьякова в отношении судей РФПЛ начинает набивать оскомину.
В воскресенье петербургский «Зенит» нанес поражение «Арсеналу» со счетом 2:0 в матче 20-го тура РФПЛ. После матча Кирьяков заявил, что его команда проиграла
«Я скажу одно: эта дорога для Кирьякова от раздевалки его команды до
«Мы занимаемся, отслеживаем, у нас есть свое мнение, есть комиссия. Она рассматривает матчи и принимает соответствующие решения. Это не дело господина Кирьякова давать оценку работе судей. Пусть дает оценку качеству игры своих футболистов. Он постоянно высказывает претензии, у него это стало уже традицией. Подтверждаю, что вчера сказал: эпизод с назначением пенальти не вызывает сомнений. Второй гол: момент ориентирован на поддержку атаки, однозначную оценку давать не хочу. Завтра будет комиссия, если она сочтет нужным рассмотреть эти эпизоды — мы их рассмотрим», — резюмировал глава ДСИ РФС.
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