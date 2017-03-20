Будогосский: Поведение Кирьякова в отношении судей РФПЛ начинает набивать оскомину

В воскресенье петербургский «Зенит» нанес поражение «Арсеналу» со счетом 2:0 в матче 20-го тура РФПЛ. После матча Кирьяков заявил, что его команда проиграла из-за судейских ошибок.

«Я скажу одно: эта дорога для Кирьякова от раздевалки его команды до пресс-центра, в котором он обрушился на судей, стала уже традиционной, — сказал Будогосский. — Уже это начинает набивать оскомину. До этого у него тоже были претензии по судье, когда он сказал, что судья (Владимир Сельдяков) больше не должен судить. Этот аспект, кто должен судить, никогда не находился и не будет находиться в компетенции господина Кирьякова. Ему надо больше заниматься своей командой. Можете себе представить, если я буду рекомендовать господину Кирьякову, каких игроков ему поставить на какие игры?».

«Мы занимаемся, отслеживаем, у нас есть свое мнение, есть комиссия. Она рассматривает матчи и принимает соответствующие решения. Это не дело господина Кирьякова давать оценку работе судей. Пусть дает оценку качеству игры своих футболистов. Он постоянно высказывает претензии, у него это стало уже традицией. Подтверждаю, что вчера сказал: эпизод с назначением пенальти не вызывает сомнений. Второй гол: момент ориентирован на поддержку атаки, однозначную оценку давать не хочу. Завтра будет комиссия, если она сочтет нужным рассмотреть эти эпизоды — мы их рассмотрим», — резюмировал глава ДСИ РФС.