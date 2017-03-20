После игры с ЦСКА игроки «Терека» получили три выходных

Как сообщает официальный сайт грозненского клуба, подопечные Рашида Рахимова соберутся на своей базе 23 марта для подготовки к матчу очередного тура, в котором грозненцы сыграют 2 апреля с «Амкаром» в Перми.



Девять футболистов команды отправились в расположение своих национальных сборных. После 20 туров «Терек» занимает в турнирной таблице Премьер-Лиги восьмую строчку.