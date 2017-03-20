После игры с ЦСКА игроки «Терека» получили три выходных
Футболисты «Терека» после домашнего матча 20-го тура Российской футбольной
Премьер-Лиги с ЦСКА (0:1) получили три выходных дня.
Как сообщает официальный сайт грозненского клуба, подопечные Рашида Рахимова соберутся на своей базе 23 марта для подготовки к матчу очередного тура, в котором грозненцы сыграют 2 апреля с «Амкаром» в Перми.
Девять футболистов команды отправились в расположение своих национальных сборных. После 20 туров «Терек» занимает в турнирной таблице
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