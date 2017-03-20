Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/29138637/
20 марта 2017, 13:49 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Мутко: Судейство в футболе нужно оценивать на профессиональном, а не эмоциональном уровне

МОСКВА, 20 марта. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Оценку действий судей в чемпионате России по футболу нужно проводить на профессиональном уровне, а не эмоциональном. Об этом ТАСС рассказал вице-премьер РФ, президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко.

По словам главы РФС ключевые матчи должны судить лучшие арбитры. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

В последнее время главные тренеры клубов высказывают недовольство качеством судейства в чемпионате России. В частности, наставник тульского «Арсенала» Сергей Кирьяков после матча 20-го тура с «Зенитом» (0:2) раскритиковал работу арбитра Алексея Еськова. Московский судья Евгений Турбин по итогам матча «Зенита» и «Амкара» (0:1) в 19-м туре подвергся критике главного тренера санкт-петербургской команды Мирчи Луческу.

«Мы сделаем все, чтобы оно (судейство) было объективным, чтобы ключевые матчи судили лучшие арбитры. Еще раз встретимся с судейским комитетом — оценки должны быть правильными. С другой стороны, судейство должно оцениваться на профессиональном уровне, а не на эмоциональном», — сказал Мутко.

«Такие вопросы на эмоциях решать не надо, — продолжил он. — Наша задача не допускать предвзятости и ангажированности судей, влияния на результат, как футболисты ошибаются, так и судьи. Не надо драматизировать, возводить все в заговоры, мы этого не допустим. Надеюсь, что конечная часть чемпионата пройдет на нормальном уровне».

После 20-го тура чемпионата России первую строчку в турнирной таблице занимает столичный «Спартак» (45 очков). Второе место делят московский ЦСКА и «Зенит» (по 39).

«Интрига за чемпионство назрела — это здорово, это конкуренция. А она двигает качество футбола. Идет борьба и за золото, и за призовые места, и за попадание в Лигу чемпионов, в европейские кубки. Все это даст хорошее окончание турнира — нас ждут интересные 10 туров», — отметил президент РФС.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Премьер-лиги

Еще 7 новостей  Все новости
20 марта

Мутко: программы подготовки сборных к Играм-2018 обсудят на правительственном уровне

Члены Общественной палаты Алекно и Карякин займутся пропагандой здорового образа жизни

Тарпищев: Шараповой потребуется минимум полгода на адаптацию после возвращения