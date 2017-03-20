Мутко: Судейство в футболе нужно оценивать на профессиональном, а не эмоциональном уровне
МОСКВА, 20 марта. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Оценку действий судей в чемпионате России по футболу нужно проводить на профессиональном уровне, а не эмоциональном. Об этом ТАСС рассказал
вице-премьер РФ, президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко.
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В последнее время главные тренеры клубов высказывают недовольство качеством судейства в чемпионате России. В частности, наставник тульского «Арсенала» Сергей Кирьяков после матча 20-го тура с «Зенитом» (0:2) раскритиковал работу арбитра Алексея Еськова. Московский судья Евгений Турбин по итогам матча «Зенита» и «Амкара» (0:1) в 19-м туре подвергся критике главного тренера
«Мы сделаем все, чтобы оно (судейство) было объективным, чтобы ключевые матчи судили лучшие арбитры. Еще раз встретимся с судейским комитетом — оценки должны быть правильными. С другой стороны, судейство должно оцениваться на профессиональном уровне, а не на эмоциональном», — сказал Мутко.
«Такие вопросы на эмоциях решать не надо, — продолжил он. — Наша задача не допускать предвзятости и ангажированности судей, влияния на результат, как футболисты ошибаются, так и судьи. Не надо драматизировать, возводить все в заговоры, мы этого не допустим. Надеюсь, что конечная часть чемпионата пройдет на нормальном уровне».
После 20-го тура чемпионата России первую строчку в турнирной таблице занимает столичный «Спартак» (45 очков). Второе место делят московский ЦСКА и «Зенит» (по 39).
«Интрига за чемпионство назрела — это здорово, это конкуренция. А она двигает качество футбола. Идет борьба и за золото, и за призовые места, и за попадание в Лигу чемпионов, в европейские кубки. Все это даст хорошее окончание турнира — нас ждут интересные 10 туров», — отметил президент РФС.
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