День в истории. Николасу Ломбертсу — 32!
Сегодня, 20 марта, празднует свой день рождения защитник «Зенита» и сборной Бельгии Николас Ломбертс. Футболисту исполняется 32 года.
Ломбертс присоединился к «Зениту» в 2007 году. В составе
С «Зенитом» Ломбертс стал четырехкратным чемпионом России, двукратным обладателем Кубка страны, завоевал Суперкубок России и Кубок УЕФА.
До «Зенита» бельгиец выступал за «Гент» (с 2004 по 2007 годы), является воспитанником этого бельгийского клуба. В составе сборной Бельгии с 2006 года Ломбертс провел 39 матчей и забил три мяча.
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