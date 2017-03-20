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20 марта 2017, 13:48 | Футбол: Премьер-лига | Советский спорт

День в истории. Николасу Ломбертсу — 32!

Сегодня, 20 марта, празднует свой день рождения защитник «Зенита» и сборной Бельгии Николас Ломбертс. Футболисту исполняется 32 года.

Ломбертс присоединился к «Зениту» в 2007 году. В составе сине-бело-голубых футболист провел 286 матчей, забил 11 мячей и отдал 6 результативных передач.

С «Зенитом» Ломбертс стал четырехкратным чемпионом России, двукратным обладателем Кубка страны, завоевал Суперкубок России и Кубок УЕФА.

До «Зенита» бельгиец выступал за «Гент» (с 2004 по 2007 годы), является воспитанником этого бельгийского клуба. В составе сборной Бельгии с 2006 года Ломбертс провел 39 матчей и забил три мяча.

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