Ломбертс присоединился к «Зениту» в 2007 году. В составе сине-бело-голубых футболист провел 286 матчей, забил 11 мячей и отдал 6 результативных передач.

С «Зенитом» Ломбертс стал четырехкратным чемпионом России, двукратным обладателем Кубка страны, завоевал Суперкубок России и Кубок УЕФА.

До «Зенита» бельгиец выступал за «Гент» (с 2004 по 2007 годы), является воспитанником этого бельгийского клуба. В составе сборной Бельгии с 2006 года Ломбертс провел 39 матчей и забил три мяча.