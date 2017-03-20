Луческу против всех. О чём умалчивает тренер «Зенита»

Иногда мне кажется, что при выборе тренера «Зенит» руководствуется не только профессиональными качествами и количеством титулов в резюме соискателя. Умение убедительно и нетривиально излагать свои мысли как будто бы служит дополнительным преимуществом одного кандидата перед другим, менее словоохотливым. Или это на приезжих Мистеров вольный невский воздух так влияет? Непонятно.



Выступления Лучано Спаллетти отличала метафоричность и итальянская изящность. Андре Виллаш-Боаш чуть не еженедельно рубил правду-матку, невзирая на должности и субординацию. Наверное, мало кто ожидал от достопочтенного домнула Луческу молодецкого пыла португальского предшественника в дебатах с прессой. Но тех, кто более или менее внимательно следил за деятельностью румынского мастера на прежнем месте работы, его эксцентричность едва ли удивила.



На восьмом десятке лет люди редко пересматривают устоявшиеся взгляды на жизнь и методы достижения результата. А в Донецке Луческу использовал ровно те же приёмы психологического давления на окружающих — соперников, судей и органы, этих судей контролирующие. Благо, и там, и тут пользовался поддержкой влиятельных фигур, «тяжеловесов» политики и бизнеса.

Словесные эскапады Луческу подчас увлекательнее игры его команды. Неделю назад объектом жёсткой критики Мистера стали негодники со свистками и флажками, лишившие «Зенит» трудового гола в Перми. В домашней встрече с «Арсеналом» рефери отработал так, что тренер хозяев должен был остаться доволен: мало того, что влепил аутсайдеру пенальти, так ещё и спорный гол Данни засчитал.



Казалось бы, уж теперь-то душенька Мирчи Михайловича может бы довольна. Но нет. Теперь от принципиального борца за правду и справедливость досталось… конкурентам. Эмоциональный монолог Луческу после будничной, в общем-то, победы был настолько прекрасен, что заслуживает быть

процитированным полностью: «Могу сказать, что даже в таком составе мы сильнее всех остальных команд — и “Спартака”, и ЦСКА, и “Ростова”, и “Краснодара”, и всех остальных. Если взять игры, которые мы провели с этими командами, то мы играли намного лучше. В какой-то мере нам чего-то не хватило. И вы знаете, чего нам не хватило. У нас могло быть на семь-восемь очков больше».



Многим тут, должно быть, послышался намёк на некие тёмные силы, коварно препятствующие продвижению бронзового призёра РФПЛ навстречу новым трофеям. Не иначе как незримая рука Москвы то и дело нагло одёргивает фаворита за сине-бело-голубой рукав, сбивая с победного шага? Страшно подумать, кто посмел бы дать такую установку служителям Фемиды — ведь это на них тонко намекает старейшина тренерского цеха?



Представляю, как после ознакомления с репликой Луческу вытянулось лицо у Курбана Бердыева. Или у Массимо Карреры. У них, не получивших за сезон ни одного пенальти в свою пользу, как минимум не меньше оснований жаловаться на судьбу и судей, чем у «Зенита», забившего семь голов с 11-ти метров. О семи красных карточках «Ростова» мне даже заикаться неловко.



Луческу — искусный оратор, умеет выгодно для себя и команды расставить акценты. При этом детали, не вписывающиеся в его теорию, с лёгкостью отбрасываются как пустяшные. Ошибки судей в пользу «Зенита» воспринимаются как данность, в чужую — как неопровержимое доказательство анти-питерского заговора.



Безапелляционно глаголя о превосходстве над прямыми конкурентами, Мирча Луческу почему-то умалчивает, что предшествовало перевороту домашней игры с «Ростовом» или дожатию «Спартака». Мне не трудно — напомню. Против дончан «Зенит» вчистую провалил первый тайм и в довесок к двум пропущенным мячам мог получить удаление — за деяние, очень похожее на «фол последней надежды», в исполнении Хави Гарсии. Вместо большинства южане до перерыва остались в меньшинстве, в начале второго тайма пропустили с пенальти — и развалились.



В игре со «Спартаком» другой рефери не заметил фола Кришито. Свистни его арбитр, пришлось бы извлекать из кармана карточку. Жёлтую, а потом красную — за повторное предупреждение. Тут он промолчал, а парой минут позже свистнул, указав перстом на белый кружок напротив спартаковских ворот.



А больше прямых конкурентов, извините, «Зенит» не побеждал. С ЦСКА дважды разошёлся миром, в Ростове-на-Дону довольствовался нулёвкой, как и дома с «Локомотивом». В Краснодаре отдал фактически выигранный матч, получив пару мячей в компенсированное время.



О каком преимуществе над соперниками толкует господин Луческу, можно только догадываться. Если о статистическом, так «Спартаку» по большинству параметров — владение, удары — «Зенит» уступил. С ЦСКА создал поровну острых моментов на «Петровском» и нанёс равное количество ударов (9:9) в Москве. «Краснодару» проиграл и по статистике, и по счёту….

Понятно, что с приближением финиша сезона напряжение растёт, эмоции закипают. Два турнира проиграны, третий — под вопросом. Начальство хмурит брови, народ на трибунах посвистывает. Отчасти, наверное, и этим объясняется красноречие главного тренера «Зенита». Очевидно, что ловкими демагогическими приёмами Луческу пытается убить двух зайцев: а) переключить внимание руководства на мифического «внешнего врага», б) заставить горячиться, а значит, ошибаться менее опытных конкурентов.



Сработает — снимем шляпу перед проницательностью и даром внушения тренера. В противном случае ему будет трудно убедить работодателя в необходимости продления сотрудничества. Луческу это лучше кого бы то ни было понимает — и потому атакует неприятеля словом и делом. Тут уже все средства хороши.