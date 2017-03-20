Луческу против всех. О чём умалчивает тренер «Зенита»
Чем ближе финиш сезона в РФПЛ, тем резче в суждениях главный тренер «Зенита». На этот раз Мирча Луческу прошёлся по конкурентам.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Иногда мне кажется, что при выборе тренера «Зенит» руководствуется не только профессиональными качествами и количеством титулов в резюме соискателя. Умение убедительно и нетривиально излагать свои мысли как будто бы служит дополнительным преимуществом одного кандидата перед другим, менее словоохотливым. Или это на приезжих Мистеров вольный невский воздух так влияет? Непонятно.
Выступления Лучано Спаллетти отличала метафоричность и итальянская изящность. Андре
На восьмом десятке лет люди редко пересматривают устоявшиеся взгляды на жизнь и методы достижения результата. А в Донецке Луческу использовал ровно те же приёмы психологического давления на окружающих — соперников, судей и органы, этих судей контролирующие. Благо, и там, и тут пользовался поддержкой влиятельных фигур, «тяжеловесов» политики и бизнеса.
Словесные эскапады Луческу подчас увлекательнее игры его команды. Неделю назад объектом жёсткой критики Мистера стали негодники со свистками и флажками, лишившие «Зенит» трудового гола в Перми. В домашней встрече с «Арсеналом» рефери отработал так, что тренер хозяев должен был остаться доволен: мало того, что влепил аутсайдеру пенальти, так ещё и спорный гол Данни засчитал.
Казалось бы, уж
процитированным полностью: «Могу сказать, что даже в таком составе мы сильнее всех остальных команд — и “Спартака”, и ЦСКА, и “Ростова”, и “Краснодара”, и всех остальных. Если взять игры, которые мы провели с этими командами, то мы играли намного лучше. В
Многим тут, должно быть, послышался намёк на некие тёмные силы, коварно препятствующие продвижению бронзового призёра РФПЛ навстречу новым трофеям. Не иначе как незримая рука Москвы то и дело нагло одёргивает фаворита за
Представляю, как после ознакомления с репликой Луческу вытянулось лицо у Курбана Бердыева. Или у Массимо Карреры. У них, не получивших за сезон ни одного пенальти в свою пользу, как минимум не меньше оснований жаловаться на судьбу и судей, чем у «Зенита», забившего семь голов с 11-ти метров. О семи красных карточках «Ростова» мне даже заикаться неловко.
Луческу — искусный оратор, умеет выгодно для себя и команды расставить акценты. При этом детали, не вписывающиеся в его теорию, с лёгкостью отбрасываются как пустяшные. Ошибки судей в пользу «Зенита» воспринимаются как данность, в чужую — как неопровержимое доказательство
Безапелляционно глаголя о превосходстве над прямыми конкурентами, Мирча Луческу
В игре со «Спартаком» другой рефери не заметил фола Кришито. Свистни его арбитр, пришлось бы извлекать из кармана карточку. Жёлтую, а потом красную — за повторное предупреждение. Тут он промолчал, а парой минут позже свистнул, указав перстом на белый кружок напротив спартаковских ворот.
А больше прямых конкурентов, извините, «Зенит» не побеждал. С ЦСКА дважды разошёлся миром, в
О каком преимуществе над соперниками толкует господин Луческу, можно только догадываться. Если о статистическом, так «Спартаку» по большинству параметров — владение, удары — «Зенит» уступил. С ЦСКА создал поровну острых моментов на «Петровском» и нанёс равное количество ударов (9:9) в Москве. «Краснодару» проиграл и по статистике, и по счёту….
Понятно, что с приближением финиша сезона напряжение растёт, эмоции закипают. Два турнира проиграны, третий — под вопросом. Начальство хмурит брови, народ на трибунах посвистывает. Отчасти, наверное, и этим объясняется красноречие главного тренера «Зенита». Очевидно, что ловкими демагогическими приёмами Луческу пытается убить двух зайцев: а) переключить внимание руководства на мифического «внешнего врага», б) заставить горячиться, а значит, ошибаться менее опытных конкурентов.
Сработает — снимем шляпу перед проницательностью и даром внушения тренера. В противном случае ему будет трудно убедить работодателя в необходимости продления сотрудничества. Луческу это лучше кого бы то ни было понимает — и потому атакует неприятеля словом и делом. Тут уже все средства хороши.
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