Семин: защитник "Локомотива" Чорлука поехал в сборную Хорватии, несмотря на травму

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В субботу «Локомотив» на домашнем стадионе сыграл вничью со «Спартаком» со счетом 1:1. Хорватский защитник был заменен в перерыве на Неманью Пейчиновича. На послематчевой пресс-конференции Семин рассказал, что Чорлука пропустит минимум две недели из-за растяжения.

«Чорлука поехал в расположение своей сборной. Там врачи проведут обследование и будут решать, сможет ли он тренироваться и сыграть за свою команду или нет», — сказал Семин.

Также специалист рассказал о состоянии защитника сборной Узбекистана Виталия Денисова, который также получил травму в матче со «Спартаком».

«С Денисовым все нормально, серьезной травмы он избежал. Скорее всего, первую игру за свою сборную он пропустит (с командой Сирии), а во второй уже сможет сыграть (с командой Катара). Надеемся, что к следующему туру чемпионата России он будет уже в оптимальном состоянии», — рассказал специалист.

После 20-го тура чемпионата России «Локомотив» делит девятую строчку в турнирной таблице с казанским «Рубином».