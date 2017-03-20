Семин: Защитник «Локомотива» Чорлука поехал в сборную Хорватии, несмотря на травму
МОСКВА, 20 марта. /Корр. ТАСС Павел Гуревич/. Защитник московского футбольного клуба «Локомотив» Ведран Чорлука прибыл в расположение национальной команды Хорватии, несмотря на повреждение, полученное в матче 20-го тура чемпионата России со столичным «Спартаком». Об этом ТАСС рассказал главный тренер
красно-зеленых Юрий Семин.
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В субботу «Локомотив» на домашнем стадионе сыграл вничью со «Спартаком» со счетом 1:1. Хорватский защитник был заменен в перерыве на Неманью Пейчиновича. На послематчевой
«Чорлука поехал в расположение своей сборной. Там врачи проведут обследование и будут решать, сможет ли он тренироваться и сыграть за свою команду или нет», — сказал Семин.
Также специалист рассказал о состоянии защитника сборной Узбекистана Виталия Денисова, который также получил травму в матче со «Спартаком».
«С Денисовым все нормально, серьезной травмы он избежал. Скорее всего, первую игру за свою сборную он пропустит (с командой Сирии), а во второй уже сможет сыграть (с командой Катара). Надеемся, что к следующему туру чемпионата России он будет уже в оптимальном состоянии», — рассказал специалист.
После 20-го тура чемпионата России «Локомотив» делит девятую строчку в турнирной таблице с казанским «Рубином».
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