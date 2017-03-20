Перескоков: Было давление 190 на 110, напичкали химией, сейчас чувствую слабость

Во время полёта на матч 20-го тура РФПЛ с «Краснодаром» (0:0) ему стало плохо, и он был экстренно госпитализирован.



«Пока я нахожусь в больнице в Краснодаре. У меня был гипертонический криз — очень высоко поднялось давление. Ещё перед отлётом из Уфы я почувствовал себя нехорошо пока мы ехали в автобусе. После часа полёта я понял, что больше не могу терпеть и попросил нашего доктора мне помочь. Он померил моё давление — 190 на 110. Мне сразу дали две специальные таблетки, резкие, чтобы быстро снизить. Но ничего не помогало. Предложили экстренно сажать самолёт. Но я сказал, что дотерплю до Краснодара. Попросил, чтобы меня скорая ждала в аэропорту, на случай если у меня инсульт.



Когда наш самолёт приземлился, то его сразу встретила машина скорой помощи. Меня довезли до медицинского пункта аэропорта и отправили в стационар. Останавливалось ли сердце на три минуты, сказать не могу. Был момент, когда я потерял сознание, поэтому подтвердить или опровергнуть не могу. Но надеюсь, что этого не было. В больнице я прошёл глубокий осмотр по всем статьям. Сегодня и завтра я ещё буду проходить проверки, после чего планирую лететь в Уфу. Меня напичкали всякой химией, поэтому сейчас ощущаю слабость.



Команда сказала, что играла для меня? Значит я для неё “Уфы” что-то стою. Значит с футболистами, тренерским штабом и руководством у нас есть понимание и кроме работы. У нас в команде очень хорошие человеческие отношения. Саму игру против “Краснодара” я не смог посмотреть, сегодня буду пересматривать в повторе. Знаю, что Александр Беленов отлично провёл этот матч. Дай Бог, чтобы это вошло в практику. Он мне звонил и говорил, что игра получилось напряжённой. Ещё Андрей Лунёв звонил и спрашивал про здоровье. Я его поздравил с первым “нулём” за “Зенит”. Дочки мои так разнервничались, что прилетели в Краснодар», — сказал Перескоков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.