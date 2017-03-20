Нападающий «Крыльев Советов» Корниленко будет готов к матчу с ЦСКА

По словам специалиста, белорусский форвард будет в строю к матчу 21-го тура российской Премьер-Лиги с ЦСКА, который состоится 2 апреля. «Он будет готов к матчу с ЦСКА. Это позитивные новости для нас всех. Он присылает видео своих тренировок, и мы видим, что динамика его восстановления хорошая», — поведал тренер.



Также Скрипченко рассказал о травме полузащитника Александра Глеба, который был заменён после первого тайма матча 20-го тура РФПЛ с «Ростовом» (0:0).

«Врачи ещё не озвучивали диагноз. Сложно говорить об этом. Но решение о его замене мы приняли в перерыве. Изначально Александр Глеб после столкновения остался в игре, но позже озвучил, что не сможет продолжить матч», — приводит слова Скрипченко официальный сайт «Крыльев Советов».