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20 марта 2017, 12:25 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Нападающий «Крыльев Советов» Корниленко будет готов к матчу с ЦСКА

Главный тренер «Крыльев Советов» Вадим Скрипченко рассказал о восстановлении нападающего Сергея Корниленко.

По словам специалиста, белорусский форвард будет в строю к матчу 21-го тура российской Премьер-Лиги с ЦСКА, который состоится 2 апреля. «Он будет готов к матчу с ЦСКА. Это позитивные новости для нас всех. Он присылает видео своих тренировок, и мы видим, что динамика его восстановления хорошая», — поведал тренер.

Также Скрипченко рассказал о травме полузащитника Александра Глеба, который был заменён после первого тайма матча 20-го тура РФПЛ с «Ростовом» (0:0).

«Врачи ещё не озвучивали диагноз. Сложно говорить об этом. Но решение о его замене мы приняли в перерыве. Изначально Александр Глеб после столкновения остался в игре, но позже озвучил, что не сможет продолжить матч», — приводит слова Скрипченко официальный сайт «Крыльев Советов».

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