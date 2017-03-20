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20 марта 2017, 12:15 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

Привычка Ари, шоу Григоряна

«СЭ» выделяет самое интересное, что было 20-м туре чемпионата России.

СЭ выделяет самое интересное что было 20-м туре чемпионата России. Увеличить
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РЕЙТИНГ «СЭ».

ВОЖДЬ ГРИГОРЯН.

«Анжи» одержал первую победу при Александре Григоряне. Со стороны матч в Махачкале мог показаться не самым ярким, но для тренера, никогда прежде не работавшего на уровне премьер-лиги, успех в матче с «Оренбургом» стал грандиозным событием. И в раздевалке после финального свистка Григорян радовался трем очкам так, словно выиграл Лигу чемпионов: «Я хочу услышать звук нашей победы, почувствовать ее запах!!!».

СУХАЯ «УФА».

«Уфа» в 2017 году не пропускает. Вот и «Краснодар», обладающий мощной атакующей линией, не сумел пробить Александра Беленова. Не сломило голкипера уфимцев даже несчатье, случившееся по дороге в Краснодар с тренером вратарей команды Юрием Перескоковым — он пережил клиническую смерть. Желаем ему скорейшего выздоровления. А Сергея Семака поздравляем с отличным дебютом.

БЕСПОЩАДНЫЙ АРИ.

«Спартаку» часто забивают его бывшие игроки. Просто потому, что этих бывших раскидано по всем командам огромное количество. Но Ари — особый случай. Перейдя в «Краснодар» он огорчал красно-белых регулярно. А теперь стал игроком «Локомотива» и продолжил «месть». Да еще издевательски предупредил Леонида Федуна, что будет забивать «Спартаку» снова и снова.

ГОНЧАРЕНКО НАБИРАЕТ ХОД.

ЦСКА довольно уверенно победил в Грозном. Снова не пропустил, но еще и в атаке выглядел ярко. После первого официального матча с «Зенитом» критики в адрес тренерского штаба армейцев было через край: мол, теперь ЦСКА будет «сушить» игру и превратится в «Уфу». Но практика показывает: бояться фанатам красно-синих не стоит.

СКОЛЬКО «РУК» У СУДЕЙСТВА?

Сергей Кирьяков после поражения его «Арсенала» в Санкт-Петербурге раскритиковал судейство. И у него были на то основания: прежде чем забить второй мяч «Зенита», Данни оказался в офсайде. Но в целом постоянная критика арбитров то одними, то другими выглядит уже абсурдно: только что Мирча Луческу возмущался «рукой Москвы», которая мешает его команде побеждать, и вот уже Кирьяков жалуется на «руку Питера», хотя матч судил… московский арбитр Еськов.

А ГДЕ ГОЛЫ?

20-й тур стал самым нерезультативным в этом сезоне. И одним из самых безголевых за всю историю (1,0 мяча за игру). Апофеозом стал матч в Самаре, где игроки «Ростова» загубили массу верных моментов. Несколько раз чудеса творил голкипер «Крыльев» Лория, но как, например, умудрился не попасть в пустые ворота Полоз, забивавший «Аяксу» и «Баварии», — уму непостижимо.

ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!

Так называлось популярное скетч-шоу, выходившее на экраны несколько лет назад. Ведущие роли там исполняли выходцы из томской команды КВН. Видимо, молодежная тема этому сибирскому городу особенно близка. Кто бы мог подумать, что юная команда Валерия Петракова сумеет обыграть «Амкар», всего несколько дней назад победивший «Зенит»!

Анжи
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