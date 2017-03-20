Привычка Ари, шоу Григоряна

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РЕЙТИНГ «СЭ».

ВОЖДЬ ГРИГОРЯН.

Футбол Премьер-лига 2016/2017 Тур 20, 17.03.2017, 19:00 1:0 Анжи Оренбург

«Анжи» одержал первую победу при Александре Григоряне. Со стороны матч в Махачкале мог показаться не самым ярким, но для тренера, никогда прежде не работавшего на уровне премьер-лиги, успех в матче с «Оренбургом» стал грандиозным событием. И в раздевалке после финального свистка Григорян радовался трем очкам так, словно выиграл Лигу чемпионов: «Я хочу услышать звук нашей победы, почувствовать ее запах!!!».

Футбол Премьер-лига 2016/2017 Тур 20, 19.03.2017, 16:30 0:0 Краснодар Уфа

СУХАЯ «УФА».

«Уфа» в 2017 году не пропускает. Вот и «Краснодар», обладающий мощной атакующей линией, не сумел пробить Александра Беленова. Не сломило голкипера уфимцев даже несчатье, случившееся по дороге в Краснодар с тренером вратарей команды Юрием Перескоковым — он пережил клиническую смерть. Желаем ему скорейшего выздоровления. А Сергея Семака поздравляем с отличным дебютом.

Футбол Премьер-лига 2016/2017 Тур 20, 18.03.2017, 16:30 1:1 Локомотив М Спартак М

БЕСПОЩАДНЫЙ АРИ.

«Спартаку» часто забивают его бывшие игроки. Просто потому, что этих бывших раскидано по всем командам огромное количество. Но Ари — особый случай. Перейдя в «Краснодар» он огорчал красно-белых регулярно. А теперь стал игроком «Локомотива» и продолжил «месть». Да еще издевательски предупредил Леонида Федуна, что будет забивать «Спартаку» снова и снова.

Футбол Премьер-лига 2016/2017 Тур 20, 19.03.2017, 16:30 0:1 Терек ЦСКА

ГОНЧАРЕНКО НАБИРАЕТ ХОД.

ЦСКА довольно уверенно победил в Грозном. Снова не пропустил, но еще и в атаке выглядел ярко. После первого официального матча с «Зенитом» критики в адрес тренерского штаба армейцев было через край: мол, теперь ЦСКА будет «сушить» игру и превратится в «Уфу». Но практика показывает: бояться фанатам красно-синих не стоит.

Футбол Премьер-лига 2016/2017 Тур 20, 19.03.2017, 19:30 2:0 Зенит Арсенал Т

СКОЛЬКО «РУК» У СУДЕЙСТВА?

Сергей Кирьяков после поражения его «Арсенала» в Санкт-Петербурге раскритиковал судейство. И у него были на то основания: прежде чем забить второй мяч «Зенита», Данни оказался в офсайде. Но в целом постоянная критика арбитров то одними, то другими выглядит уже абсурдно: только что Мирча Луческу возмущался «рукой Москвы», которая мешает его команде побеждать, и вот уже Кирьяков жалуется на «руку Питера», хотя матч судил… московский арбитр Еськов.

Футбол Премьер-лига 2016/2017 Тур 20, 19.03.2017, 14:00 0:0 Крылья Советов Ростов

А ГДЕ ГОЛЫ?

20-й тур стал самым нерезультативным в этом сезоне. И одним из самых безголевых за всю историю (1,0 мяча за игру). Апофеозом стал матч в Самаре, где игроки «Ростова» загубили массу верных моментов. Несколько раз чудеса творил голкипер «Крыльев» Лория, но как, например, умудрился не попасть в пустые ворота Полоз, забивавший «Аяксу» и «Баварии», — уму непостижимо.

Футбол Премьер-лига 2016/2017 Тур 20, 18.03.2017, 11:30 1:0 Томь Амкар

ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!