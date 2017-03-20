Привычка Ари, шоу Григоряна
«СЭ» выделяет самое интересное, что было 20-м туре чемпионата России.
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Видимо, что-то случилось...
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РЕЙТИНГ «СЭ».
ВОЖДЬ ГРИГОРЯН.
«Анжи» одержал первую победу при Александре Григоряне. Со стороны матч в Махачкале мог показаться не самым ярким, но для тренера, никогда прежде не работавшего на уровне
СУХАЯ «УФА».
«Уфа» в 2017 году не пропускает. Вот и «Краснодар», обладающий мощной атакующей линией, не сумел пробить Александра Беленова. Не сломило голкипера уфимцев даже несчатье, случившееся по дороге в Краснодар с тренером вратарей команды Юрием Перескоковым — он пережил клиническую смерть. Желаем ему скорейшего выздоровления. А Сергея Семака поздравляем с отличным дебютом.
БЕСПОЩАДНЫЙ АРИ.
«Спартаку» часто забивают его бывшие игроки. Просто потому, что этих бывших раскидано по всем командам огромное количество. Но Ари — особый случай. Перейдя в «Краснодар» он огорчал
ГОНЧАРЕНКО НАБИРАЕТ ХОД.
ЦСКА довольно уверенно победил в Грозном. Снова не пропустил, но еще и в атаке выглядел ярко. После первого официального матча с «Зенитом» критики в адрес тренерского штаба армейцев было через край: мол, теперь ЦСКА будет «сушить» игру и превратится в «Уфу». Но практика показывает: бояться фанатам
СКОЛЬКО «РУК» У СУДЕЙСТВА?
Сергей Кирьяков после поражения его «Арсенала» в
А ГДЕ ГОЛЫ?
20-й тур стал самым нерезультативным в этом сезоне. И одним из самых безголевых за всю историю (1,0 мяча за игру). Апофеозом стал матч в Самаре, где игроки «Ростова» загубили массу верных моментов. Несколько раз чудеса творил голкипер «Крыльев» Лория, но как, например, умудрился не попасть в пустые ворота Полоз, забивавший «Аяксу» и «Баварии», — уму непостижимо.
ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!
Так называлось популярное
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