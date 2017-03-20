В. Денисов и Чорлука из-за травм пропустят ближайшие матчи своих сборных

Денисов и Чорлука получили повреждения во время домашней встречи 20-го тура РФПЛ со «Спартаком» (1:1). Таким образом, Чорлука не поможет сборной Хорватии в отборочном матче чемпионата мира — 2018 с командой Украины, а Денисов не сыграет за сборную Узбекистана против команд Сирии и Катара.