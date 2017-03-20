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20 марта 2017, 12:08 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

В. Денисов и Чорлука из-за травм пропустят ближайшие матчи своих сборных

По информации «Чемпионата», сроки восстановления футболистов московского «Локомотива» Виталия Денисова и Ведрана Чорлуки таковы, что оба игрока пропустят все матчи своих национальных сборных, запланированные на ближайшее время.

Денисов и Чорлука получили повреждения во время домашней встречи 20-го тура РФПЛ со «Спартаком» (1:1). Таким образом, Чорлука не поможет сборной Хорватии в отборочном матче чемпионата мира — 2018 с командой Украины, а Денисов не сыграет за сборную Узбекистана против команд Сирии и Катара.

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Семин: Защитник «Локомотива» Чорлука поехал в сборную Хорватии, несмотря на травму

Семин: Защитник «Локомотива» Чорлука поехал в сборную Хорватии, несмотря на травму

МОСКВА, 20 марта. /Корр. ТАСС Павел Гуревич/. Защитник московского футбольного клуба «Локомотив» Ведран Чорлука прибыл в расположение национальной команды Хорватии, несмотря на повреждение, полученное в матче 20-го тура чемпионата России со столичным «Спартаком». Об этом ТАСС рассказал главный тренер красно-зеленых Юрий Семин.
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