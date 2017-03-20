Весенний, но веселый. Колонка Сергея Микулика

Если охватить вниманием все три тура, прошедшие после рестарта чемпионата, то их можно охарактеризовать одной из любимых фраз уважаемого Гаджи Гаджиева: «В одном отдельно взятом матче может случиться все, что угодно, независимо от того, какова разница в классе команд — три копейки или сто рублей». И сама же команда Гаджиева послужила в этих матчах лучшей тому иллюстрацией: ну до чего же это, согласитесь, по-русски — переиграть «Зенит» и потерять три очка с «Томью»! При этом, если судить по некоторым высказываниям тренера, он остался весьма недоволен скоропалительной продажей в «Кайрат» нападающего Анене, соавтора гола в ворота «Зенита». Продавать ведь, как и забивать, нужно вовремя, как Селихова с Джикией, а не когда состав на весну уже сверстан и больше никого теперь не купишь. А коли так — какие вам еврокубки и какая, собственно, разница, кому проигрывать?..

Хотя на самом деле «Амкар» выпустил из бутылки такого джинна, который не хуже Хоттабыча сможет поиздеваться над профессиональным российским футболом — оказывается, команду из бесплатных игроков можно не только заявить на чемпионат, но и кого-то в нем еще пощипывать. Так зачем, спрашивается, втридорога переплачивать тем, которые будут держать клуб чуть выше последнего места, но все время всем рассказывать, за сколько месяцев им должны и как они жалеют, что сюда приехали.

Возьмите хоть «Рубин» — там еще летом на трансферы были потрачены десятки миллионов, а внятной игры нет и по весне. И те, кому видится кубковый финал «Рубин» — «Локомотив», могут пересмотреть матч казанцев с «Уралом» — да даже одного просмотра гола будет достаточно: одинокий Ильин в штрафной на полкоманды соперников спокойно бьет головой, как и куда хочет. Так что репетицию грядущего полуфинала «Рубин» успешно провалил. А вот «Урал» как-то незаметно для конкурентов зримо усилился зимой, причем еще и максимально бюджетно: Бикфалви, Ильин, Димитров выходят у Александра Тарханова на ведущие роли, а скорое возвращение Павлюченко только добавит вариативности в атаке.

«Спартак» с «Локомотивом» достойно, будем надеяться, проводили мартовский футбол в исполнении фаворитов, но дальше их дороги расходятся — одни до конца пойдут за чемпионством, другим остается уповать только на Кубок. Хотя выкупи «Локо» у «Краснодара» Ари окончательно, он бы против «быков» всю землю в их штрафной вытоптал — если уж он своей «через одну» бывшей команде раз от разу голы отгружает. И что бы представляла из себя атака у Юрия Семина, не выцепи они бразильца на флажке зимних трансферов?

«Краснодар» по-прежнему являет собой команду, для которой процесс увлекательней результата, а ЦСКА, если брать матч с «Тереком», вроде как и не переставал тренировать Леонид Слуцкий. И «Ростов» у нас все так же не любят — иначе не поставили бы первым воскресным запуском в Самаре после четвергового ночного матча в Манчестере. Ну не поступают так с клубом, который в еврокомпанию больше всех очков за Россию набрал!

А вот за «Зенит» радостно — и на федеральный канал питерцев вернули, и пенальти на Дзюбе дали, и Кержакова мы на поле, а не только в предматчевом кино увидели. Через две недели все вернется — и будет еще веселее!