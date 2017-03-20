Весенний, но веселый. Колонка Сергея Микулика
Обозреватель «Советского спорта» — о главных событиях 20-го тура чемпионата России.
Если охватить вниманием все три тура, прошедшие после рестарта чемпионата, то их можно охарактеризовать одной из любимых фраз уважаемого Гаджи Гаджиева: «В одном отдельно взятом матче может случиться все, что угодно, независимо от того, какова разница в классе команд — три копейки или сто рублей». И сама же команда Гаджиева послужила в этих матчах лучшей тому иллюстрацией: ну до чего же это, согласитесь,
Хотя на самом деле «Амкар» выпустил из бутылки такого джинна, который не хуже Хоттабыча сможет поиздеваться над профессиональным российским футболом — оказывается, команду из бесплатных игроков можно не только заявить на чемпионат, но и
Возьмите хоть «Рубин» — там еще летом на трансферы были потрачены десятки миллионов, а внятной игры нет и по весне. И те, кому видится кубковый финал «Рубин» — «Локомотив», могут пересмотреть матч казанцев с «Уралом» — да даже одного просмотра гола будет достаточно: одинокий Ильин в штрафной на полкоманды соперников спокойно бьет головой, как и куда хочет. Так что репетицию грядущего полуфинала «Рубин» успешно провалил. А вот «Урал»
«Спартак» с «Локомотивом» достойно, будем надеяться, проводили мартовский футбол в исполнении фаворитов, но дальше их дороги расходятся — одни до конца пойдут за чемпионством, другим остается уповать только на Кубок. Хотя выкупи «Локо» у «Краснодара» Ари окончательно, он бы против «быков» всю землю в их штрафной вытоптал — если уж он своей «через одну» бывшей команде раз от разу голы отгружает. И что бы представляла из себя атака у Юрия Семина, не выцепи они бразильца на флажке зимних трансферов?
«Краснодар»
А вот за «Зенит» радостно — и на федеральный канал питерцев вернули, и пенальти на Дзюбе дали, и Кержакова мы на поле, а не только в предматчевом кино увидели. Через две недели все вернется — и будет еще веселее!
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