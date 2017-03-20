Клуб: Футболист «Амкара» Гасилин получил травму и не поедет в молодёжную сборную

Молодежная сборная России проведет товарищеские матчи со сборными Румынии и Норвегии, которые состоятся в испанской Марбелье 24 и 28 марта соответственно. «Амкар» в субботу в гостях уступил «Томи» со счетом 0:1. Гасилин, ранее получивший вызов в «молодежку», был заменен на 64-й минуте матча.

«Гасилин получил небольшое повреждение в матче с “Томью”. Сегодня будет проведено обследование с целью выявления характера травмы. О сроках восстановление можно будет говорить позднее. Действительно, Алексей не поедет в сборную и, по всей видимости, пропустит сбор», — сказал Владимиров по телефону.

«Амкар» с 30 очками после 20 матчей занимает шестое место в турнирной таблице РФПЛ. Ближайший В ближайшем туре пермяки примут грозненский «Терек».