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20 марта 2017, 11:28 | Футбол: Премьер-лига | Р-Спорт

Клуб: Футболист «Амкара» Гасилин получил травму и не поедет в молодёжную сборную

МОСКВА, 20 мар — Р-Спорт, Маргарита Якупова. Нападающий пермского «Амкара» Алексей Гасилин получил повреждение в матче 20-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) с «Томью» и пропустит сбор молодежной сборной России, сообщил агентству «Р-Спорт» пресс-атташе пермского клуба Владимир Владимиров.

Молодежная сборная России проведет товарищеские матчи со сборными Румынии и Норвегии, которые состоятся в испанской Марбелье 24 и 28 марта соответственно. «Амкар» в субботу в гостях уступил «Томи» со счетом 0:1. Гасилин, ранее получивший вызов в «молодежку», был заменен на 64-й минуте матча.

«Гасилин получил небольшое повреждение в матче с “Томью”. Сегодня будет проведено обследование с целью выявления характера травмы. О сроках восстановление можно будет говорить позднее. Действительно, Алексей не поедет в сборную и, по всей видимости, пропустит сбор», — сказал Владимиров по телефону.

«Амкар» с 30 очками после 20 матчей занимает шестое место в турнирной таблице РФПЛ. Ближайший В ближайшем туре пермяки примут грозненский «Терек».

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